Pour ce début d’année, la tendance est du côté d’Apple avec son Vision Pro, cependant, l’engouement pourrait s’inverser en fin d’année avec une annonce stratégique de Meta. En effet, le groupe de Mark Zuckerberg prévoit de révéler ses premières lunettes connectées qui vous accompagneront au quotidien !

Et si le futur de la réalité augmentée passait par les lunettes ?

Meta se prépare à franchir un pas de géant avec l’annonce de ses nouvelles lunettes de réalité augmentée, surnommées les « Meta Glasses », prévue pour cet automne. Ces lunettes promettent de redéfinir notre interaction quotidienne avec la technologie, fusionnant l’esthétique des lunettes traditionnelles avec les avancées de la réalité augmentée.



Les entreprises pénétrant le marché des lunettes connectées sont confrontées à un défi de taille : créer un appareil qui non seulement

imite l’apparence des lunettes ordinaires en termes de taille

propose le même poids qu’une vraie paire de lunette

reste sur le même style d’esthétique en intégrant également des fonctionnalités avancées de réalité augmentée

Meta s’engage dans cette course à proposer un appareil capable de projeter des notifications, des itinéraires, des recettes de cuisine et même des minuteries directement dans le champ de vision de l’utilisateur, en temps réel. L’objectif ultime est d’afficher harmonieusement des informations virtuelles dans notre quotidien, au moment et à l’endroit exacts où nous en avons besoin.



Cependant, le développement d’un tel appareil soulève des défis, notamment en termes d’autonomie, d’esthétique, et d’accessibilité économique. Les Meta Glasses aspirent à offrir une solution qui tienne toute une journée sur une seule charge, tout en restant visuellement comparables à des lunettes de vue classiques et économiquement abordables pour le grand public.



Meta n’est pas novice dans le domaine des lunettes intelligentes, mais elle travaille actuellement sur un modèle nettement plus avancé de lunettes de réalité augmentée. Ce nouveau modèle, connu en interne sous le nom d’Orion, est attendu avec impatience et devrait être dévoilé lors de « Connect », la conférence annuelle de Meta dédiée aux développeurs.



L’entreprise place la barre très haut pour la présentation de ces lunettes high-tech à la conférence Connect. Bien que le prototype soit fonctionnel, il est issu d’une démarche technologique coûteuse, suggérant que son déploiement à grande échelle pourrait nécessiter encore quelques années de développement.



Les attentes sont élevées, tant en interne qu’auprès du grand public, pour ces lunettes qui pourraient bien transformer notre manière de recevoir et d’interagir avec les informations au quotidien. Reste à voir comment Meta parviendra à surmonter les défis inhérents à la réalisation d’un tel exploit technologique.



Source