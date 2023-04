Meta va lancer une nouvelle intelligence artificielle qui pourrait être révolutionnaire !

Après ChatGPT capable de répondre à toutes vos questions par écrit et Midjourney qui crée des images sur simple demande via Discord, voici maintenant qu'une nouvelle intelligence artificielle va débarquer et pourrait s'avérer très utile. Andrew Bosworth, directeur de la technologie de Meta a révélé quelques détails croustillants !

Une IA pour générer des publicités

Selon une interview d'Andrew Bosworth, directeur de la technologie chez Meta, une nouvelle intelligence devrait être lancée au cours de l'année 2023 par le groupe de Mark Zuckerberg. L'objectif principal de cette IA sera d'aider les petites entreprises à créer leur propre publicité sans passer par un prestataire de services tiers qui facture des frais élevés pour la création de campagnes publicitaires avec plusieurs visuels. Le système d'IA sera capable de créer des visuels publicitaires en fonction des détails fournis par l'utilisateur, tels que des images, des slogans et des thèmes cibles. Plus l'utilisateur donnera de précisions, plus la publicité créée par l'IA sera personnalisée et adaptée à ses exigences.



L'idée derrière ce système d'IA est d'encourager les particuliers et professionnels à créer des campagnes publicitaires sur Facebook et Instagram. Selon Meta, la création d'un visuel pour mettre en avant une publication ou une storie promotionnelle est souvent un obstacle pour de nombreux utilisateurs. Avec ce système d'IA, les utilisateurs n'auront plus besoin de se poser les questions : "Combien coûtera la création de ma publicité ?" ou "À qui dois-je demander de l'aide ?".

Andrew Bosworth, directeur de la technologie chez Meta

Cette future IA qui n'a pas encore de nom pourrait aussi aller plus loin en permettant aux créateurs de campagnes publicitaires de faire des choix stratégiques visant à faire en sorte que celles-ci atteignent les personnes où le taux d'engagement sera le plus élevé.



Bosworth a expliqué que les systèmes d'IA générative intéressent beaucoup Meta et que Mark Zuckerberg, ainsi que le directeur de produit Chris Cox partagent une passion pour cette technologie. Bosworth estime que Meta est en bonne voie pour remporter la course à l'innovation dans le domaine de l'IA, compte tenu des projets en cours et ceux à venir. En ce qui concerne l'avenir de la création de contenu, Bosworth a déclaré :

Dans le passé, si je voulais créer un monde en 3D, je devais apprendre beaucoup de choses sur les graphismes informatiques et la programmation. À l'avenir, il peut suffire de décrire le monde que je veux créer et le modèle de langage le générera pour moi. Cela rendra la création de contenu beaucoup plus accessible à un plus grand nombre de personnes.

Globalement, cette révélation est une bonne nouvelle pour l'industrie de la publicité, les utilisateurs pourront créer leur propre visuel gratuitement. Toutefois, c'est une catastrophe pour de nombreuses entreprises spécialisées dans la création de publicité à destination des réseaux sociaux. On pense par exemple à Hootsuite, Sprout Social, AdEspresso ou encore WordStream, cette nouveauté va être chaotique pour leur business avec les annonceurs du monde entier.



Source