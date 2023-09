Meta se lance à fond dans l'intelligence artificielle

Meta vient de dévoiler Meta IA, une nouvelle concurrente à ChatGPT et Google Bard. La société propose un projet complet qui sera même directement intégré dans WhatsApp et Instagram, un atout non négligeable pour gagner en popularité.

Une concurrence féroce

Mark Zuckerberg n'a jamais caché sa volonté d'investir massivement dans l'intelligence artificielle via Meta. Lors du dernier Meta Connect, il a présenté Meta IA, une nouvelle intelligence artificielle qui a pour objectif de concurrencer ChatGPT et autres robots conversationnels.



Pour lui assurer un succès, Meta prévoit de l'implanter dans toutes ses applications, à savoir WhatsApp, Instagram et Messenger. À noter que le nouveau Meta Quest 3 en sera, lui aussi, équipé. Meta IA devrait comme ses concurrentes répondre à toutes vos demandes de manière instantanée. Elle sera d'ailleurs basée sur le modèle de langague Llama 2 de Microsoft grâce à un partenariat avec Bing.

De plus, Meta a présenté Emu, une autre intelligence artificielle incrustée dans Meta IA qui se consacre à la création d'images à partir d'un simple texte de description. Là encore, exactement comme la concurrence actuelle. De quoi créer des millions de nouveaux stickers inédits directement sur WhatsApp ou Instagram pour les partager entre amis.



Comme toute grande nouveauté américaine qui se respecte, elle sera uniquement disponible aux États-Unis dans un premier temps. Nul doute que d'autres pays dont la France seront servis quelques mois plus tard. Espérons qu'elle soit au moins plus compétente et qu'elle ne raconte pas trop de bêtises.