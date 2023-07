Google Bard est désormais disponible en France

Google étend la portée de Bard avec sa "plus grande mise à jour", en ouvrant le service en Europe, dont la France, et au Brésil, et en ajoutant de nouvelles langues prises en charge. Le chatbot d'IA propose désormais plus de 40 langues, dont le français, l'arabe, le chinois (simplifié/traditionnel), l'allemand, l'hindi et l'espagnol, après avoir ajouté le coréen et le japonais lors de la conférence I/O 2023 en mai. Cette mise à jour inclut les 27 pays européens, après avoir résolu les problèmes de réglementation signalés précédemment. Bard est soumis au RGPD.

Bard parle français

Voici comment Google présente sa mise à jour :

Aujourd'hui, nous annonçons la plus grande mise à jour de Bard depuis son lancement. Bard est maintenant disponible dans la plupart des pays du monde et dans les langues les plus parlées. Nous proposons aussi de nouvelles fonctionnalités pour vous aider à mieux personnaliser votre expérience, stimuler votre créativité et vous aider à faire plus.

En ce qui concerne les nouvelles fonctionnalités, Google permet désormais de personnaliser le ton et le style des réponses de Bard. Un menu déroulant similaire à celui de Gmail et Docs propose cinq options : Simple, long, court, professionnel ou décontracté, qui régénèrent la réponse en fonction du choix de l'utilisateur. Cette fonction est actuellement disponible en anglais et sera bientôt étendue à d'autres langues. De plus, Bard peut maintenant lire à haute voix ses réponses dans plus de 40 langues grâce à la synthèse vocale.



Google ajoute également quatre fonctionnalités pour améliorer la productivité de Bard. L'épinglage des conversations permet de sauvegarder des échanges entiers afin de pouvoir y accéder rapidement par la suite. Il est également possible d'avoir plusieurs conversations simultanées, ce qui est vraiment pratique pour tout un tas d'utilisateurs, dont les développeurs. De plus, Bard permet désormais de créer des liens vers les réponses, ce qui facilite le partage des idées et des créations. Enfin, l'intégration de Google Lens permet de télécharger des images et de poser des questions à leur sujet, offrant la reconnaissance d'objets et la possibilité d'ajouter des légendes. Mais cette dernière option n'est pas encore compatible avec le français.



Ces améliorations renforcent la polyvalence et la personnalisation de Bard, permettant aux utilisateurs de profiter d'une expérience plus complète et productive dans plus de 40 langues.

Comment tester Bard en français ?

Pour utiliser Google Bard en français, finis les VPN et autres bidouilles, si vous vous trouvez en France, en Belgique ou en Suisse, il vous suffit de vous rendre sur le site bard.google.com, de vérifier que vous êtes connecté à votre compte Google, puis de commencer la conversation avec l'IA.



Lors de chaque réponse, Bard vous proposera d'afficher "d'autres suggestions". Vous aurez ainsi le choix entre trois réponses et pourrez conserver celle qui vous convient le mieux.



Il est important de noter que l'outil est actuellement disponible uniquement via le site web. Que vous utilisiez un ordinateur ou un smartphone, vous devrez passer par un navigateur pour poser vos questions à Google Bard, contrairement à ChatGPT qui a sa propre application.