Google pourrait ajouter les réactions aux messages venant des destinataires sous iOS

Il y a 3 heures

Android

Julien Russo

Si vous êtes un habitué d'iMessage, vous savez probablement que vous pouvez utiliser les réactions directement sur les bulles de votre correspondant. Pour cela, il vous suffit de rester appuyer dessus et de choisir une réaction que verra après le destinataire dans sa conversation, c'est un peu l'option parfaite quand on ne sait plus quoi dire. Le problème, c'est que cette option a une utilité que si l'autre personne est aussi sur iOS, ce qui n'est pas toujours le cas !

Les réactions iMessage bientôt traduites sur Google Messages

Le problème d'iMessage, c'est qu'il s'agit d'une messagerie instantanée exclusivement réservée aux utilisateurs dans l'écosystème Apple, la firme de Cupertino a volontaire creusé un fossé entre les deux OS pour créer un atout sur iOS que n'aura jamais Android. Pour profiter d'une expérience optimale sur iMessage, il vaut mieux posséder un iPhone, un iPad ou un Mac, dans le cas contraire cela peut devenir délicat pour les réactions, les GIF ainsi que les applications iMessage.



Comme Apple ne veut pas d'iMessage chez Android, la seule solution pour Google, c'est de s'adapter aux messages qu'envoient les destinataires qui possèdent un iPhone.

Aujourd'hui, quand vous mettez un cœur sur le message "Ça va ?", votre correspondant sur Android va recevoir une bulle "a ajouté un "J'aime" à "Ça va ?", autrement dit ça donne cela...

Image d'iGeneration

Google a récemment admis que cette technique n'est pas convenable et optimale pour le confort d'un utilisateur sous Android. Selon le site américain 9to5Google, la firme de Mountain View réfléchirait à changer cette approche pour proposer un emoji à la place d'un simple message écrit.

Par exemple, si vous mettez une réaction à un message depuis un iPhone, le destinataire sous Android recevra un cœur sous forme d'emoji, comme si c'était vous qui aviez envoyé un cœur.



Cette nouveauté a été découverte grâce à des lignes de code dispersées dans la dernière bêta de l'application Google Message sur Android. Cette volonté est sans aucun doute pour apporter une meilleure convivialité lors de la conversation et surtout éviter que des utilisateurs se rapprochent de messageries tierces comme WhatsApp, Signal, Telegram... qui elles sont disponibles dans l'écosystème Apple et celui de Google.