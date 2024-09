Pas de keynote pour les MacBook Air M3, iPad Pro M3, iPad Air M2 et Apple Pencil 3

1 com

De nouvelles mises à jour pour le Mac, l'iPad, l'Apple Pencil et le Magic Keyboard sont attendues pour les prochaines semaines du côté d'Apple, mais Mark Gurman de Bloomberg affirme qu'il n'y aura pas de keynote. Tout devrait se passer par le biais de communiqué de presse, même pour le très attendu iPad Pro avec écran OLED. Dommage !

Enfin du nouveau chez Apple

Apple a prévu de sortir un grand nombre de nouveaux appareils au cours des prochaines semaines. Il s'agit notamment des iPad Pro 2024 et de l'iPad Air 6, ainsi que de nouveaux Apple Pencil 3 et Magic Keyboard. Du côté des Mac, des MacBook Air de 13 et 15 pouces seront équipés de la puce M3, sans autre changement majeur.

Tous ces nouveaux produits sont en cours de production à l'étranger et les équipes marketing d'Apple se préparent à les annoncer assez rapidement.

Comme le journaliste américain, nous sommes dubitatifs sur ce choix, car il y a vraiment des choses intéressantes. En premier lieu, la refonte de l'iPad Pro, une première depuis six ans. Ce sera le premier iPad doté d'un écran OLED. Du côté de l'iPad Air 6, elle sera la première tablette de milieu de gamme à disposer d'un écran de 12,9 pouces. Le Magic Keyboard fait également l'objet d'une première refonte. Enfin, le MacBook Air, l'ordinateur le plus populaire d'Apple, va passer sur une puce à 3 nanomètres.

Cela fait beaucoup de premières et beaucoup de choses qu'Apple devrait normalement mettre en avant dans le cadre d'un événement à part entière.

Si aucun événement n'a été prévu, c'est qu'Apple a déjà largement de quoi s'occuper en coulisse avec le lancement mondial du casque Vision Pro, mais aussi les futurs iPhone 16.



La firme prévoit plutôt d'annoncer les nouveaux produits sur son site web, avec une série de vidéos en ligne et de campagnes de marketing.

Quelle date de lancement ?

D'après Bloomberg, ce sera fin mars ou début avril :

On m'a dit qu'une version spéciale d'iOS 17.4 prenant en charge le nouveau matériel est prévue pour la fin du mois. Je m'attends donc à ce que les appareils arrivent en mars ou en avril.

Après cela, toute l'attention se tournera vers la Worldwide Developers Conference, où Apple présentera ses avancées en matière d'IA générative, iOS 18 étant apparemment une mise à jour historique.



Tout ceci devrait éclipser l'abandon de l'Apple Watch Ultra MicroLED et surtout de l'Apple Car.