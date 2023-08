iOS 17 change l'interface durant un appel sur iPhone

L'une des principales nouveautés d'iOS 17, c'est la personnalisation des fiches de contact. Afin que tout soit en harmonie, Apple a également réajusté son interface d'appel. La preuve en image avec un changement disponible depuis la première bêta mais que tout le monde commence à voir avec la bêta publique.

iOS 17 : l'interface d'appel se refait une beauté

iOS 17 présente une nouvelle interface pour l'appel sur iPhone. Terminé les six icônes au milieu de l'écran avec le bouton Raccrocher de couleur rouge en dessous. Désormais, les icônes se situent toutes en bas de l'écran et le bouton Raccrocher remplace le bouton Messages qui permettait d'envoyer rapidement un SMS à l'interlocuteur durant l'appel.

De plus, Apple a réorganisé l'interface. Le bouton Silence passe à droite de la première rangée tandis que le bouton Audio fait le chemin inverse et prend sa place à gauche, toujours dans la première rangée. Clavier et FaceTime en font de même. L'image parle d'elle-même.



Silence devient Couper le son et nouvel appel se transforme en Ajouter. Pour rappel, ce bouton sert à appeler une autre personne sans raccrocher l'appel en cours et même à fusionner les deux pour discuter à plusieurs. Enfin, chaque mot commence par une majuscule, question d'esthétisme.



Cette mise à jour n'est pas là par hasard. Avec iOS 17, Apple a totalement revu le design des fiches contact et il faut donc faire de la place sur l'interface d'appel pour mettre en avant l'image. NameDrop est d'ailleurs magnifique ! N'oubliez pas notre tutoriel pour découvrir comment créer une jolie fiche contact sur iOS 17.



Vous n'êtes pas trop perdu avec ce changement ?