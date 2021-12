Des actionnaires s'inquiètent de la discrimination en interne chez Apple

Ces dernières années, Apple a multiplié les actions et les investissements financiers pour l'équité raciale et de justice. Si on sait que la firme de Cupertino est très active dans ce domaine, elle le serait un peu trop en "externe" et pas assez en "interne". Plusieurs actionnaires ont réclamé un audit en urgence pour rapidement trouver une solution à ce problème.

Un sujet qui va certainement être évoqué à la prochaine réunion des actionnaires

Selon un récent rapport publié par MarketWatch, les actionnaires d'Apple ont exprimé à plusieurs reprises leurs inquiétudes envers l'équité raciale en interne chez Apple. Même si Tim Cook et le reste de l'équipe de direction ont affirmé qu'il n'y avait aucun problème lié à la couleur de peau ou les origines des employés, il s'avère que trop de points ne vont pas. Les actionnaires ont demandé un audit interne d'urgence pour éclaircir plusieurs points qui sont suspectés d'être cachés par la direction d'Apple.



La firme de Cupertino est accusée de prendre des décisions pour ses projets et ambitions dans la société, mais de ne pas s'occuper de ce qui se passe sous ses yeux, dans ses propres effectifs.

Dieter Waizenegger le directeur général de SOC explique :

On ne sait pas comment Apple prévoit de lutter contre les inégalités raciales au sein de son personnel. Ils dépensent de l'argent pour des initiatives ethniques et ne répondent pas aux propres politiques de l'entreprise.

Aujourd'hui, plusieurs choses sont reprochées à Apple, le manque de considération envers son directeur de la diversité qui ne figure même pas dans l'équipe des cadres dirigeants. De plus, le pourcentage de cadres afro-américains est très faible, on s'en rend rapidement compte quand on le compare à celui d'autres entreprises.

En 2014, on comptait 3% de cadres afro-américain et 6% d'Hispaniques. En 2020, ces statistiques ne se sont pas améliorées, on est passé à 3% de cadres afro-américain et 8% de cadres Hispaniques.