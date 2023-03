Le casque AR/VR d'Apple ? Il n'y a aucune inquiétude chez HTC !

Après le PlayStation VR 2 qui a impressionné des millions de personnes à travers le monde, quel est l'avenir du marché de la réalité virtuelle ? Selon une tonne de rumeurs, un géant arriverait prochainement dans le secteur, il s'agit d'Apple. Qu'en pensent les concurrents ? Est-ce la panique générale ? Chez HTC, la venue d'Apple ne rime pas du tout avec peur ou inquiétude. Au contraire, Apple serait un peu considéré comme un nouvel adversaire "lambda".

HTC sous-estime Apple, grave erreur ?

Le marché des casques de réalité virtuelle (VR) et de réalité augmentée (AR) est en pleine expansion et Apple compte bien se lancer dans la course en révélant son propre casque en 2023. Cette nouvelle a suscité de nombreuses réactions chez les acteurs du marché, notamment chez HTC, qui est déjà bien présent sur ce secteur avec ses HTC Vive.



Selon les dernières indiscrétions, Apple prévoit de dévoiler son casque AR/VR lors de la WWDC 2023, un événement réservé aux évolutions logicielles, mais qui a déjà fait l'objet d'annonce matérielle dans le passé. Ce nouveau produit s'adressera à la fois aux particuliers, aux professionnels et aux passionnés de réalité virtuelle et augmentée. Il est donc clair que l'arrivée d'Apple sur ce marché ne va pas passer inaperçue et va bousculer les acteurs en place.

Cher Wang - HTC

Cher Wang, la cofondatrice et présidente de HTC, a récemment discuté avec CNBC au sujet du prochain casque AR/VR d'Apple. Interrogé sur l'impact que pourrait avoir l'arrivée d'Apple sur le marché, Cher Wang a déclaré qu'elle n'était pas inquiète, mais que son entreprise se préparait tout de même à l'arrivée d'Apple vers le milieu ou la fin de l'année 2023.



Selon Wang : "Apple est toujours très prudent dans ses décisions et il est temps pour eux de se lancer sur ce marché." Elle estime que la concurrence est souvent bonne et que son entreprise trouvera toujours sa place, même si elle doit faire face à des géants comme Apple et Meta qui vont devenir constamment plus agressifs par l'innovation et les avancées technologiques. HTC compte garder le cap et ne pas perdre le rythme, l'entreprise est actuellement un acteur majeur dans le domaine de la réalité virtuelle avec des produits tels que le HTC Vive et le HTC Vive Pro. L'arrivée d'Apple sur le marché pourrait bien changer la donne.

