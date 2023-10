Aux États-Unis, les emplois chez Apple sont parmi les plus recherchés selon une étude

Chaque année, Apple recrute beaucoup aux États-Unis, si cela est principalement dans les Apple Store et à son service client par téléphone, on retrouve aussi beaucoup d'offres d'emploi à des postes clés de l'entreprise (designer, ingénieur, développeur...). Apple est connu pour être une entreprise qui fait rêver par sa force d'innovation dans ses produits et cela se ressent sur les recrutements. Une récente étude a révélé que la firme de Cupertino est parmi les entreprises les plus sollicitées sur le marché de l'emploi aux États-Unis.

Apple est aux côtés de Microsoft, Netflix et Amazon dans le classement

Aux États-Unis, décrocher un poste chez Apple est devenu un objectif majeur pour de nombreux chercheurs d'emploi dans le secteur technologique. Une récente étude menée par Resume.io a dévoilé que la firme de Cupertino est en tête de liste des entreprises les plus recherchées pour y travailler, suivie par des géants comme Netflix, Amazon et Microsoft.



Les données recueillies par Resume.io, à partir des interactions sur LinkedIn, révèlent que chaque poste vacant chez Apple attire en moyenne 53,7 candidatures par jour. Cette statistique divulgue l'énorme intérêt des candidats pour rejoindre l'entreprise. Tim Cook, lors d'une intervention, a attribué cet attrait à une stratégie de recrutement "très délibérée", permettant d'éviter les vagues de licenciements massifs comme on a pu en voir récemment chez Meta ou encore Amazon. Il avait déclaré :

Nous sommes très délibérés sur notre embauche

La compétition est toutefois rude, avec Netflix, Amazon et Microsoft qui reçoivent respectivement 84,87, 73,25 et 57,9 candidatures quotidiennes pour chaque poste vacant. Ces chiffres démontrent une forte attractivité des entreprises du secteur technologique, un segment qui domine manifestement en termes d'attrait pour les candidats. Au-delà de ces entreprises favorisées dans le choix des candidats, d'autres acteurs tels que Meta, Oracle et Tesla figurent également en bonne place dans le classement.



Alphabet et IBM, bien que des acteurs majeurs dans l'industrie, se trouvent respectivement à la 18e et 19e place en termes d'attrait des candidats, ce qui peut susciter des interrogations sur leur stratégie de recrutement en comparaison avec leurs homologues.