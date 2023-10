Interview de Tim Cook sur Brut : greenwashing, voiture électrique et nouvel iPhone

Un mois après la présentation de la gamme iPhone 15, avec un accent particulier sur l'environnement (notamment l'Apple Watch 9 neutre en carbone), Tim Cook, PDG d'Apple, s'est entretenu avec le magazine Brut pour en savoir plus sur les ambitions de l'entreprise.



Au micro du magazine progressiste qui cible les jeunes, le patron de la firme américaine a expliqué pourquoi Apple sort un nouveau modèle d'iPhone chaque année, ce à quoi pourrait ressembler le téléphone dans vingt ans ou encore comment ce qu'il fait personnellement pour protéger la planète.

Une interview sans grand intérêt

Dans l'interview de 5m31s, Tim Cook a commencé par expliquer pourquoi Apple fabrique un nouvel iPhone chaque année. Pour l'environnement, il semble, à première vue, que limiter la production serait une bonne idée.

Question : Pensez-vous que nous ayons vraiment besoin d'un nouvel iPhone chaque année ?



Réponse : Je pense que le fait d'avoir un iPhone chaque année pour les personnes qui le souhaitent est une excellente chose. Et ce que nous faisons, c'est que nous permettons aux gens d'échanger leur téléphone. Nous revendons alors ce téléphone s'il fonctionne encore. Et s'il ne fonctionne pas, nous avons des moyens de le désassembler et d'en récupérer les matériaux pour en faire un nouvel iPhone.

Une réponse que l'on peut qualifier de démagogique, mais il est vrai qu'Apple en fait toujours plus pour la reprise, la réparation, etc.

Quant à savoir à quoi pourrait ressembler un iPhone dans 20 à 30 ans, Cook ne s'est pas vraiment mouillé :

Question : À quoi ressemblerait un iPhone dans 20 ou 30 ans ? Pensez-vous que l'innovation et la technologie peuvent sauver la planète ?



Réponse : Je pense qu'il sera neutre en carbone. Je pense qu'il sera évidemment bien plus avancé qu'il ne l'est actuellement, mais je ne voudrais pas vous livrer tous nos secrets à cet égard. Je dirai simplement que d'un point de vue environnemental, il sera neutre en carbone.

À la suite de la présentation de l'iPhone 15 par Apple le mois dernier, on s'est demandé si les annonces d'Apple en matière d'environnement ne relevaient pas de l'écoblanchiment, le fameux greenwashing. Dans l'interview vidéo, Cook répond à cette question :

Question : Lorsque nous publions des vidéos sur les produits Apple sur Brute, les commentaires de notre communauté portent souvent sur l'écoblanchiment, l'utilisation de métaux rares et les appels à plus de retenue, à moins consommer. Quelle est votre réponse à ces commentaires ?



Réponse : L'écoblanchiment est répréhensible. Et si vous pensez à ce que nous faisons, nous faisons le travail et ensuite nous disons ce que nous faisons et vous participez à une partie du travail aujourd'hui. Il s'agit donc d'une véritable preuve. Le fait que la montre contienne 30 % de matériaux recyclés est une preuve.



Le fait que nous ayons réduit considérablement le transport aérien au profit du transport maritime en ce qui concerne l'empreinte du transport. C'est une action. Le fait que nous réduisions les emballages pour que davantage de produits puissent tenir sur une palette. C'est une action clé. Nous éliminons les plastiques. Nous avons pris toutes ces mesures et elles s'ajoutent les unes aux autres pour aboutir à une montre neutre en carbone et, d'ici à 2030, à des produits neutres en carbone dans tous les domaines.

D'un point de vue personne, le successeur de Tim Cook a révélé quelques-unes des mesures prises pour réduire son empreinte carbone :

Question : Et sur le plan personnel, quels sont vos efforts en matière d'écologie ?



Réponse : Je conduis une voiture électrique. J'essaie d'éviter les plastiques et les bouteilles en plastique. Je recycle. Je fais du compost. Toutes ces choses que j'essaie de faire, tout ce que je fais, j'essaie de faire de mon mieux pour avoir une empreinte carbone plus faible.

Reste que personne ne sait quelle voiture électrique Tim Cook conduit pour aller à Cupertino. À une époque, en 2014, il avait une BMW Série 5 (une 528i). En 2022, il a été vu dans une Rivian l'année dernière lors de la conférence de Sun Valley, mais ce n'était pas la sienne.



Tim attend peut-être l'Apple Car pour s'exhiber dans un véhicule. Bref, il s'agit en tout cas d'une interview sans grand intérêt.