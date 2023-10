L'Apple Watch Series 9 accusée de greenwashing

Lors de l'événement "Wonderlust" organisé par Apple en septembre, l'entreprise a fièrement présenté son Apple Watch Series 9 comme son premier produit neutre en carbone. Cette réalisation a toutefois été accueillie avec scepticisme, notamment par l'Institute of Public and Environmental Affairs (IPE), une organisation chinoise de recherche environnementale renommée. IPE, qualifiée d'organisation à but non lucratif de premier plan dans le rapport d'activité annuel 2022 d'Apple, a contesté l'affirmation de neutralité carbone d'Apple, affirmant que le géant de la technologie n'avait pas fourni suffisamment de détails sur ses fournisseurs pour étayer son affirmation de neutralité carbone.

Apple trop opaque pour être convaincante

Selon le rapport d'IPE, l'entreprise a reçu moins de données sur les émissions de gaz à effet de serre de la part des fournisseurs en 2023 que les années précédentes. Cette baisse a été attribuée à la décision d'Apple de ne plus demander aux fournisseurs de publier ces informations. IPE a souligné la nécessité d'une divulgation complète et d'une transparence de la part d'Apple en ce qui concerne ses affirmations de neutralité carbone, en exprimant son inquiétude quant à l'augmentation des émissions de carbone de certains de ses fournisseurs. Le rapport soulève une question essentielle : la neutralité carbone d'Apple signifie-t-elle réellement une réduction significative des émissions de carbone liées à la fabrication de ses produits, ou s'agit-il simplement d'une manipulation mathématique par laquelle Apple alloue sélectivement une quantité limitée d'électricité verte provenant de ses fournisseurs à un produit relativement spécialisé, comme l'Apple Watch, plutôt que de s'attaquer à la production à plus grande échelle de l'iPhone ?

Le scepticisme d'IPE s'explique par le fait qu'Apple pourrait réaffecter des certificats d'énergie renouvelable de la production de l'iPhone à d'autres appareils, tels que l'Apple Watch. En ventilant vers l'Apple Watch, Apple pourrait prétendre qu'elle utilise une énergie entièrement propre, faisant mathématiquement augmenter les émissions de carbone de l'iPhone. L'organisation s'est demandé si l'étape de neutralité carbone franchie par Apple était une véritable réussite ou une simple manœuvre statistique. IPE considère donc qu'il s'agit d'une technique de greenwashing ou climate-washing selon les expressions du moment que l'on peut traduire par de l'écoblanchiment.

Apple nie en bloc

En réponse, Apple a nié avec véhémence avoir réattribué des certificats, soulignant que sa chaîne d'approvisionnement pour l'iPhone 15 Pro émet 28 % de gaz à effet de serre en moins par rapport à l'année de référence 2015, grâce à l'utilisation accrue d'énergies renouvelables. Ma Jun, directeur d'IPE, a fait part de ses préoccupations, soulignant la baisse du nombre de fournisseurs d'Apple publiant des données sur les émissions de gaz à effet de serre, en particulier à un moment où Apple lançait des produits neutres en carbone. Alors qu'Apple a été félicité pour sa transparence dans le passé, IPE a demandé un niveau plus élevé de données, en particulier en ce qui concerne ses revendications de neutralité carbone.



Apple s'est défendu en affirmant son engagement en faveur de la publication d'informations sur le climat, de la transparence et de la lutte contre le réchauffement climatique avec un objectif de neutralité totale en 2030. Toutefois, le regarde critique d'IPE souligne l'importance d'une transparence totale, non seulement dans le cas d'Apple mais aussi dans l'ensemble de l'industrie technologique, afin de garantir de véritables progrès dans les efforts de durabilité environnementale.