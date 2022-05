WWDC 2022 : Apple confirme le keynote du 6 juin et publie le programme complet

Guillaume Gabriel

Comme toutes les années, lorsqu'on parle du mois de juin, on pense à l'évènement autour des développeurs organisé par Apple. Et justement, la Pomme vient de confirmer la date du 6 juin pour son prochain keynote ainsi que le programme complet de l'évènement.

Outre la présentation d'iOS 16 et des futures mises à jour majeures des différents produits de la firme de Cupertino, on pourrait également assister à la présentation de nouveaux Macs, des AirPods Pro 2 et d'autres surprises...

Le programme complet de la WWDC 2022

Voici le programme complet de la WWDC 2022 selon Apple :

Discours d'ouverture d'Apple

6 juin, 10 h PDT

La WWDC22 s'ouvre sur un premier aperçu des mises à jour révolutionnaires qui seront apportées aux plateformes Apple dans le courant de l'année. Le discours-programme sera disponible sur apple.com, l'application Apple Developer, l'application Apple TV et YouTube, avec une lecture à la demande disponible après la fin du flux.

Platforms State of the Union

6 juin, 14 h 00 PDT

Les développeurs apprendront comment faire passer leurs applications au niveau supérieur grâce à un examen approfondi des nouveaux outils, technologies et avancées des plateformes Apple. Platforms State of the Union sera diffusé via l'application Apple Developer et le site web Apple Developer.

Apple Design Awards

6 juin, 17 h PDT

Chaque année, les Apple Design Awards reconnaissent et célèbrent l'art, l'artisanat, la créativité et l'expertise technique que les développeurs Apple apportent à leur travail. Les Apple Design Awards seront diffusés via l'application Apple Developer et le site Web Apple Developer.



Vous pouvez retrouver le détail de l'annonce sur la newsroom Apple.