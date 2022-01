Le casque AR/VR d'Apple chaufferait trop pour sortir en 2022

Et si le casque VR/AR d'Apple ne sortait finalement pas en 2022 ? C'est ce que Bloomberg rapporte en expliquant que la société basée à Cupertino est confrontée à de multiples problèmes matériels et logiciels qui pourraient retarder le lancement du casque jusqu'en 2023.

Selon le dernier rapport, Apple est confronté à des problèmes de surchauffe du casque, ainsi qu'à des problèmes de caméra et de logiciel. Cette combinaison de facteurs pourrait décaler l'annonce du casque prévue en juin prochain lors de la WWDC 2022. Si ces problèmes ne sont pas résolus rapidement, Apple devrait repousser la sortie d'un an, soit 2023.

Le casque - un appareil haut de gamme qui combine réalité virtuelle et réalité augmentée - devait être dévoilé lors de la conférence annuelle Worldwide Developers Conference d'Apple en juin, avant d'être commercialisé plus tard dans l'année. Mais les difficultés de développement liées à la surchauffe, aux caméras et aux logiciels ont rendu plus difficile le maintien sur la bonne voie.



Cela pourrait repousser l'annonce jusqu'à la fin de l'année 2022 ou plus tard, et le produit pourrait arriver sur les étagères en 2023, selon ces personnes.