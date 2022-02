Le casque AR/VR d'Apple entrerait en production en septembre 2022

AR/VR

Alban Martin

Le premier casque AR/VR d'Apple entrerait en production de masse cet automne pour un lancement avant la fin de l'année, selon des sources industrielles citées aujourd'hui dans un rapport de DigiTimes.

Le casque Apple présenté avant fin 2022 ?

Nous apprenions hier en avant-première que le casque d'Apple avait terminé les tests de production. Aujourd'hui, dans le rapport complet du média taïwanais, la publication indique que le casque entrerait en production de masse en août-septembre. Selon le rapport, la production ayant lieu à l'automne, Apple vise toujours un lancement cette année.

Voilà qui vient contredire les propos de Mark Gurman de Bloomberg qui soulignait récemment les problèmes de développement du casque. À cause de surchauffe, le journaliste évoquait un glissement du calendrier avec un lancement de produit en 2023. Mais selon DigiTimes, Apple prévoit de lancer en 2023 un deuxième casque AR/VR plus léger, doté d'une batterie améliorée et proposé à un prix plus abordable.

Concept Apple View par Ian Zelbo

Apple travaille actuellement sur deux produits AR/VR différents. Le premier est un casque AR/VR porté sur la tête, similaire à l'Oculus Quest. Ce casque serait un produit de niche destiné aux développeurs et aux professionnels haut de gamme, comme en témoignent les rumeurs selon lesquelles il pourrait coûter plus de 3 000 dollars. Le deuxième produit en préparation est appelé Apple Glass depuis des années, qui se présenteront sous la forme de lunettes et qui constituent l'objectif ultime d'Apple dans le domaine de la réalité augmentée.



