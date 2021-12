Apple recrute le responsable de la communication AR de Meta avant de sortir son casque

Alors que les rumeurs concernant le casque de réalité augmentée d'Apple se font de plus en plus insistantes, la société aurait engagé la responsable de la communication de Meta spécialisé en AR. Comme l'a rapporté Mark Gurman de Bloomberg dans sa newsletter "Power On", il a appris qu'Apple avait recruté Andrea Schubert, responsable de la communication et des relations publiques de Meta.

Apple prépare le lancement de son casque AR/VR

En prévision de ce lancement, Apple commence à se préparer. On m'a dit que la société avait engagé Andrea Schubert, responsable de la communication et des relations publiques de Meta Platforms Inc. pour ses efforts en matière de réalité augmentée.

Ce que nous savons à date, notamment grâce à de précieuses informations précédemment publiées par Bloomberg, c'est que le casque de réalité augmentée d'Apple sera capable d'afficher du texte, des e-mails, des cartes, des jeux vidéo et d'autres éléments devant les yeux des utilisateurs grâce à des écrans holographiques intégrés. Rappelons que la stratégie de la firme de Cupertino ne se limite pas à un casque. Après cette première étape, des lunettes façon Google Glass sont attendues deux à trois ans plus tard.

Pour en revenir au casque, les dernières rumeurs suggèrent que l'appareil sera destiné à un marché de niche, car il sera doté de deux écrans 8K pour afficher des images en ultra-haute résolution et de capteurs 3D avancés capables non seulement de détecter des objets dans une scène mais aussi d'identifier les gestes effectués par les mains de l'utilisateur. Le tout pour un prix avoisinant les 3000$ et un poids d'environ 350 grammes selon l'analyste Ming-Chi Kuo.



Alors qu'il a d'abord affirmé que les lunettes Apple Glass devaient dépendre fortement de l'iPhone, l'analyste affirme désormais que l'appareil sera doté d'une puce avancée permettant de fonctionner sans téléphone à proximité. Un autre rapport de Kuo affirme que les lunettes pèseront moins de 150 grammes.



Intialement prévu pour 2020, le premier produit de cette gamme sortira vraisemblablement en 2022. On imagine une présentation lors de la WWDC 2022 en juin prochain, puis un lancement en fin d'année, histoire que les développeurs puissent proposer des applications dédiées. Le fait que des profils comme le chef de la communication de Meta ait été embauché par Apple montre que la société finalise ses plans.