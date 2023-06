La santé et la sécurité avant tout sur le casque Apple Reality Pro

Le casque de réalité mixte d'Apple très probablement présenté lundi soir suscite des préoccupations concernant la santé et la sécurité. Comme à son habitude, la firme devrait adopter une approche rassurante avec des avertissements sur son utilisation pour certaines conditions médicales. En comparaison, voici ce que propose Meta pour ses casques Quest.

Apple émet déjà des avertissements concernant l'utilisation de l'iPhone, notamment en ce qui concerne les distractions potentiellement dangereuses, les risques de brûlures ou de blessures en cas d'exposition prolongée à des surfaces chaudes, et les interférences avec des appareils médicaux tels que les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs implantés. Apple recommande également de consulter un médecin avant d'utiliser l'iPhone si vous avez des problèmes de santé qui pourraient être affectés par l'appareil.

En ce qui concerne les casques de réalité mixte, Meta, fabricant des casques Quest depuis le rachat d'Oculus, fournit des avertissements similaires concernant l'interférence avec les appareils médicaux, ainsi que des avertissements supplémentaires pour certaines conditions médicales spécifiques, telles que la grossesse, l'âge avancé, les troubles de la vision binoculaire, les troubles psychiatriques, les maladies cardiaques et autres maladies graves. Comme sur les consoles de jeux vidéo, Meta met également en garde contre les crises d'épilepsie et fournit une liste de symptômes à surveiller, tels que les vertiges, les contractions oculaires ou musculaires et les évanouissements déclenchés par des motifs lumineux.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, le casque de réalité mixte d'Apple, connu sous le nom de Reality Pro, comportera également des avertissements spécifiques pour diverses conditions médicales. Parmi les conditions mentionnées figurent les infections de l'oreille interne, le TDAH (hyperactivité), les troubles anxieux, les stimulateurs cardiaques, l'épilepsie, les évanouissements, les crises d'épilepsie, la grossesse, la maladie de Ménière, les traumatismes cérébraux antérieurs, le syndrome post-commotionnel et les migraines.

