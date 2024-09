Vision Pro : Apple mentionne à nouveau sa capacité à aider l’industrie de la santé

Dans le marketing d’Apple, le Vision Pro est un produit révolutionnaire pour travailler, surfer sur internet ou encore regarder sa série en streaming. Cependant, les communications d’Apple ne se limitent pas qu’à l’utilisation personnelle, l’entreprise essaie aussi de capter l’attention de l’industrie de la santé. Dans une récente communication, l’entreprise assure que son ordinateur spatial peut être révolutionnaire pour les hôpitaux, cliniques…

Le Vision Pro a bien plus de potentiel qu’on le pense

Conçu pour transformer non seulement la façon dont nous interagissons avec le monde numérique mais aussi pour révolutionner des secteurs clés tels que la santé, le Vision Pro d’Apple se présente comme une promesse d’avenir où la technologie immersive enrichit le quotidien des professionnels de santé et améliore les soins aux patients.



Apple a mis en lumière aujourd’hui la capacité remarquable de son Vision Pro à servir l’industrie de la santé. Avec une conviction forte que les professionnels du secteur trouveront dans cet appareil un outil précieux au quotidien ou pour la formation, l’entreprise a eu la chance de voir l’App Store de visionOS se remplir d’une large gamme d’applications dédiées à la santé, grâce à des développeurs eux aussi convaincus dans les capacités du Vision Pro. Cette bibliothèque d’applications inclut des applications iPadOS déjà connus, ainsi que des apps spécifiquement conçues pour exploiter les capacités uniques de visionOS.

Les applications disponibles pour le Vision Pro sont conçues pour mêler de manière fluide contenu numérique et réalité physique, ce qui ouvre de nouvelles voies pour l’entraînement médical, la planification chirurgicale et l’accompagnement des patients. Parmi elles, Siemens Healthineers se distingue par la création d’hologrammes immersifs de l’anatomie humaine à travers son application Cinematic Reality. L’application myMako exploite les capacités 3D du Vision Pro pour améliorer la précision de la planification chirurgicale.



CyranoHealth et Epic Systems tirent parti de l’informatique spatiale pour offrir, respectivement, une formation immersive sur l’équipement médical et une gestion innovante des dossiers patients grâce à des interactions gestuelles inédites. Xaia, développé par Cedars-Sinai, propose une approche novatrice à la thérapie conversationnelle, utilisant l’IA pour le soutien en santé mentale dans des environnements personnalisables, offrant une expérience utilisateur réellement unique.



Le vice-président de la santé chez Apple a sous-entendu que les bienfaits du Vision Pro sont bien plus nombreux qu’on le pense pour le domaine de la santé.

Chez Apple, nous pensons que la technologie peut jouer un rôle important dans l'évolution des soins de santé. Avec la possibilité de transformer l'espace d'un utilisateur, d'afficher des objets 3D grandeur nature et de voir toutes les données pertinentes dans une seule vue, les possibilités pour les développeurs de santé d'utiliser Apple Vision Pro pour aider à améliorer la planification procédurale, l'éducation et les résultats sont illimitées.

Adoption par le secteur hospitalier

L’impact potentiel du Vision Pro sur la santé a déjà commencé à se concrétiser. Sharp HealthCare, une chaîne d’établissements de santé à San Diego, aux États-Unis, a adopté cette technologie début février en faisant l’acquisition de 30 Vision Pro pour son personnel. Cet investissement montre la confiance et l’intérêt du secteur de la santé pour les solutions innovantes que propose Apple, témoignant de la valeur ajoutée que le Vision Pro apporte aux professionnels de santé.



L’Apple Vision Pro, que l'on testé récemment, incarne l’intersection entre technologie de pointe et soins de santé, offrant des outils innovants pour transformer la formation médicale, la planification chirurgicale et l’accompagnement des patients. Avec une suite d’applications spécialisées et une adoption croissante par les établissements de santé, le Vision Pro est en bonne voie pour devenir un instrument incontournable dans l’amélioration continue des soins de santé et de la formation médicale.



