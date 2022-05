Le casque de réalité mixte d'Apple aurait 14 caméras !

Plus tôt cette semaine, Wayne Ma du site The Information, a décrit les difficultés auxquelles Apple a été confronté au cours du développement de son casque AR/VR dont on parle depuis longtemps. Alors que le projet arrive à son terme, notre confrère a partagé plusieurs détails supplémentaires sur le dispositif portable à venir en fin d'année, dont le fait que Jony Ive est resté impliqué jusqu'au bout.

Un appareil Apple richement doté

Pour commencer, l'une des caractéristiques principales du casque serait des avatars réalistes (Memoji ?) avec des expressions faciales précises capturées par une pléiades de caméras, quatorze en tout :

D'autres défis, comme l'intégration de 14 caméras sur le casque, ont causé des maux de tête aux ingénieurs en matériel et en algorithmes. Ces caméras permettront notamment de suivre le visage de l'utilisateur afin de s'assurer que les avatars virtuels représentent fidèlement ses expressions et les mouvements de sa bouche, une fonctionnalité phare.

Le rapport ajoute que l'ancien chef du design d'Apple, Jony Ive, est resté impliqué dans le projet de casque en tant que consultant externe de la société :

Une personne au fait de la question a déclaré que le travail de consultant d'Ive pour Apple depuis son départ inclut le casque, ajoutant qu'il est souvent amené à aider son ancienne équipe à faire passer ses préférences dans des domaines tels que la batterie, le placement de la caméra et l'ergonomie avant celles des ingénieurs. Deux personnes ont déclaré que même après le départ d'Ive d'Apple, certains employés travaillant sur le projet de casque devaient encore faire le voyage de Cupertino à San Francisco, où Ive a sa maison, pour obtenir son approbation sur les changements.



Ive a continué à peaufiner la conception du casque. Alors que les premiers prototypes plaçaient la batterie dans le bandeau, il préfère un design qui rattacherait le casque à une batterie que l'utilisateur porterait sur lui, à l'instar du design du casque de Magic Leap. Il n'a pas été possible de savoir si cette approche sera retenue dans le design final.

La version initiale du casque d'Apple ne serait pas axée sur les jeux :

Quatre personnes qui ont travaillé sur le projet ont également critiqué son manque d'intérêt pour les jeux, une catégorie de logiciels qui attire les utilisateurs précoces, qui a été importante pour le succès de l'iPhone et qui a été une grande priorité pour le groupe VR de Meta. Ces personnes ont déclaré que le groupe de Rockwell ne mentionnait presque jamais les jeux dans les présentations internes sur les utilisations possibles du casque. Apple ne développe pas de contrôleurs de jeu pour l'appareil et vise à utiliser le suivi de la main ou en combinaison avec une pince à doigt de type pince à linge comme entrées pour l'appareil, selon plusieurs personnes familières avec le projet.

La sortie du casque d'Apple est actuellement prévue pour 2023, mais avec une présentation avant la fin de l'année en cours. Mark Gurman a rapporté que le conseil d'administration d'Apple a reçu une démonstration du casque la semaine dernière, ce qui suggère que le casque est presque terminé. Reste que le nom n'est toujours pas déterminé, cela pourrait être Apple View, Apple Vision, Apple Sight, etc.



