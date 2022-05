Jony Ive évoque son travail sur la conception de l'Apple Watch

⏰ Il y a 3 heures (Màj il y a 1 heure)

Alexandre Godard

Réagir



Jony Ive a joué au jeu de l'interview auprès du Financial Times et a donné quelques infos sur sa prise de tête au moment de terminer la conception de l'Apple Watch. Un moment stressant qui aura fini par aboutir sur un projet réussi au vu de la popularité du produit depuis maintenant plusieurs années.

"The magic of silver"

Pas plus tard qu'hier, nous évoquions les propos de Tony Fadell, ancien de la maison Apple, qui dévoilait en exclusivité les images d'un prototype mélangeant l'iPod et l'iPhone et qui aurait pu être choisi pour être le tout premier iPhone commercialisé pour le grand public.



Cette fois-ci, c'est au tour de Jony Ive, ancien responsable du design renommé d'Apple, de nous parler de son travail, précisément lorsqu'il a fallu terminer la conception de l'Apple Watch. Lors de cette interview accordée au Financial Times, lors de laquelle il a rencontré son acolyte Marc Newson, il a commencé par parler de la couleur "argent", grandement empruntée par les produits de la pomme.



Cette couleur, c'est Jony Ive en personne qui a insisté pour qu'elle soit celle de référence sur la majorité des produits de la marque. Ive estime que la couleur argent est qualifiée comme "pure et noble", une devise qui colle parfaitement aux produits floqués d'une pomme croquée.

C'est dans un atelier que j'ai réalisé que j'étais particulièrement attiré par certains matériaux. L'argent est d'une pureté et d'une noblesse uniques. Il est malléable et gratifiant à travailler.



Bien qu'il soit intrinsèquement précieux, il reste abordable et est donc transformé en une gamme d'objets avec plus d'applications que la plupart des autres métaux précieux.



Alors qu'il a longtemps été associé à la transformation et au mysticisme, pour moi il y a quelque chose de captivant dans la nature de sa couleur. L'argent est un blanc éthéré. Il n'a presque pas de couleur - ou toutes les couleurs – tandis que le titane ou le nickel sont si chauds et que l'acier inoxydable est si froid et bleu.

Lors de son échange avec Newson, avec qui il a travaillé main dans la main pour finaliser l'Apple Watch, il a déclaré que ce fut un moment "joyeux et efficace" et que cette collaboration était l'élément fondamental qui fait que cette montre connectée est aujourd'hui une réussite commerciale.

Je pense que notre travail sur l'Apple Watch ensemble témoigne d'une collaboration joyeuse et efficace à un moment particulièrement difficile. J'avais tellement ressenti qu'il y avait une opportunité importante de créer un produit très personnel et utile qui pourrait être porté au poignet. J'ai passé beaucoup de temps à me débattre avec les grandes idées fondatrices et les problèmes fondamentaux de l'interface, mais j'avais en quelque sorte supposé que le travail sur l'objet réel serait assez simple.

Bien évidemment, tout ne s'est pas déroulé sans encombre. Ive a reconnu que Marc Newson, dont on parle moins dans les médias, l'avait fortement aidé à terminer le projet alors qu'il bloquait sur certains aspects.