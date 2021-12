Deux dirigeants parlent de la conception des bracelets pour Apple Watch

Dans une nouvelle interview, deux dirigeants d'Apple ont discuté du large éventail d'options de bracelets Apple Watch proposées aux clients, de la manière dont ils sont conçus et de la réflexion qu'ils nécessitent.



Evans Hankey, vice-président d'Apple chargé du design industriel, et Stan Ng, vice-président d'Apple chargé du marketing produit, ont donc parlé des bracelets pour Apple Watch à nos confrères de Hypebeast.

Conception, rétro-compatibilité et plus encore

Apple propose à ses clients un large éventail de bracelets pour Apple Watch, et la conception de la tocante leur permet de changer rapidement d'accessoire, ce qui est généralement difficile à faire avec les montres traditionnelles.



Si l'on considère la possibilité pour les utilisateurs de changer le cadran de leur montre, le style et la couleur du bracelet, ainsi que le matériau du boîtier de l'Apple Watch lui-même, M. Hankey a déclaré que les clients disposent d'un nombre incroyable de combinaisons potentielles, plusieurs milliers de styles à utiliser.



L'une des caractéristiques de l'Apple Watch est que les bracelets des années précédentes ont, jusqu'à présent, été compatibles avec chaque nouveau modèle de la même taille. Par exemple, avec l'Apple Watch Series 7, Apple a augmenté la taille des boîtiers à 41 mm et 45 mm, et pourtant, les bracelets des modèles Apple Watch de 40 mm et 44 mm restent compatibles.

M. Hankey a déclaré que la rétrocompatibilité demeure une priorité absolue pour l'équipe chargée de l'Apple Watch.

Depuis la première Apple Watch jusqu'à la série 7 d'aujourd'hui, l'interchangeabilité du bracelet a été la pierre angulaire du produit. Entre le style et la couleur du bracelet, le matériau du boîtier de la montre et le cadran que vous avez choisi et personnalisé, le système offre un nombre incroyable de combinaisons potentielles, plusieurs milliers. Chaque fois que nous avons affiné le design de l'Apple Watch, nous nous sommes efforcés de maintenir la rétrocompatibilité, ce qui n'a pas été une mince affaire puisque l'écran s'est agrandi au fil des ans.

Pour nous, le bracelet n'a rien à voir avec la technologie : chaque bracelet exprime notre amour des matériaux, de l'artisanat et du processus de fabrication.

Les bracelets de l'Apple Watch eux-mêmes ne comportent aucune technologie, mais leur conception joue un rôle important en veillant à ce que la fonctionnalité de l'Apple Watch ne soit pas interrompue. M. Ng a déclaré que les bracelets de l'Apple Watch présentaient des "innovations" pour garantir leur confort et ne pas gâcher l'expérience de l'Apple Watch.

Par exemple, les languettes velcro sur les Sport Loops, les aimants sur les Milanese Loop et Leather Link, et les neuf tailles de Solo Loop et Braided Solo Loop permettent d'ajuster ou de trouver facilement la bonne taille de bracelet pour un ajustement parfait.



Cela garantit un port confortable de la montre - ni trop serré, ni trop lâche - tout en permettant l'utilisation de fonctionnalités telles que le suivi de la fréquence cardiaque tout au long de la journée, les relevés d'oxygène dans le sang et la détection au poignet qui vous permettent d'utiliser Apple Pay ou de déverrouiller votre iPhone en toute sécurité sans avoir à vous authentifier à chaque fois.

Apple conçoit son propre ensemble de bracelets, mais elle travaille également avec la marque de luxe Hermès. Ng a déclaré que la collaboration d'Apple avec Hermès est unique car les deux entreprises ont une obsession du détail, de l'artisanat et la narration. Dans la suite de l'entretien, les dirigeants donnent plus de détails sur certains bracelets populaires de l'Apple Watch, tels que la Boucle tressée, le modèle en cuir et le Milanais. Voici par exemple ce qu'ils disent à propos de ce dernier :

La boucle milanaise est fabriquée à partir de fils magnétiques en acier inoxydable qui sont enroulés et entrelacés pour créer une maille flexible ressemblant à un tissu. Le matériau s'enroule à travers la patte et se fixe à lui-même. Il est facile à ajuster et à sécuriser grâce à la fermeture magnétique. Le revêtement PVD graphite ajoute de la durabilité et complète le boîtier en acier inoxydable graphite. Avec le boîtier PVD, c'est vraiment une combinaison élégante.

L'intégralité de l'interview peut être lue chez Hyperbeat. Et toutes les combinaisons sont à retrouver sur Apple Watch Studio, alors que notre sélection de bracelets pas chers est toujours disponible.