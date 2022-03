Un brevet Apple évoque un nouveau 3D Touch sur iPhone, MacBook et Apple Watch

Il y a 3 heures

iPhone

Alexandre Godard

Réagir



Un brevet ne certifie jamais qu'une technologie est en approche. Cependant, cela donne l'information qu'une marque travaille actuellement dessus. C'est justement le cas de certains nouveaux modèles signés Apple qui évoquent le possible retour du 3D Touch avec quelques améliorations notables. Explications.

3D Touch sur le point de faire son retour ?

Depuis quelques années maintenant, Apple a abandonné la technologie 3D Touch qui était présente sur plusieurs de ses produits. Pour rappel, 3D Touch est apparu pour la toute première fois sur iPhone 6S et a été supprimé à partir de l'iPhone 11.



En contrepartie, Apple a lancé l'Haptic Touch, retour haptique en français, qui permet globalement d'avoir le même style d'utilisation avec un coût de fabrication bien moins élevé. Néanmoins, la technologie évolue au fil des années et il se pourrait qu'un nouveau 3D Touch revienne à la charge sur les prochains iPhone, MacBook et Apple Watch.

C'est en tout cas ce que nous laisse penser des brevets d'Apple, dénichés par les spécialistes de chez PatentlyApple. Comme nous l'avons constaté, l'Office américain des brevets et des marques a mis en ligne plusieurs nouveaux brevets au nom du géant américain. Sur ces brevets, on aperçoit des schémas ainsi que des explications qui laissent penser que la marque travaille sur des capteurs de force et de pression qui ressemblent fortement à la technologie 3D Touch.



L'un des brevets évoque même des capteurs spécialement conçus pour s'adapter à des petits objets comme l'Apple Watch ou les AirPods. Sans trop rentrer dans les détails techniques, l'avancée technologique actuelle dans ce domaine permettrait enfin de miniaturiser au maximum les capteurs, ce qui était très complexe il y a encore quelques années.



Autre info, l'un des schémas parle d'une Apple Watch avec un bouton digital équipé de ce 3D Touch nouvelle génération en lieu et place de la couronne digitale que nous connaissons depuis toujours sur la montre connectée d'Apple. Pas sûr que les utilisateurs apprécient ce changement s'il venait à s'opérer, même si l'on fait confiance à Apple pour la fluidité d'utilisation.

Toujours au sujet de l'Apple Watch, il y aurait des capteurs de pression placés directement dans le bracelet accroché à votre poignet. Un système qui a du sens quand on sait qu'Apple souhaite à l'avenir intégrer de plus en plus de fonctionnalités liées à la santé. Le prix du bracelet pourrait en contrepartie augmenter considérablement.



En ce qui concerne l'iPhone et l'iPad, des capteurs de pression de fluide microélectromécaniques seraient installés sous l'écran de l'iPhone mais également dans les trackpads, de quoi détecter avec précision le retour de force. Un descriptif qui fait grandement penser à celui de 3D Touch.



Une fois de plus, même si c'est officiel, nous parlons ici de brevets et donc de technologies et d'idées qui peuvent très bien ne jamais voir le jour. Malgré tout, cela nous permet de comprendre qu'Apple n'a jamais réellement abandonné l'idée de réutiliser la technologie 3D Touch. En attendant, Haptic Touch fait un travail remarquable.