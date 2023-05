Un teasing pour le lancement de "No Man's Sky" en VR sur Mac

Et si No Man's Sky arrivait bientôt sur Mac.



Il semblerait que Sean Murray, fondateur de Hello Games et créateur de "No Man's Sky", ait révélé discrètement le lancement imminent du jeu sur Mac, ou du moins, compte tenu de la proximité de la WWDC 23, la possibilité de la sortie d'un casque VR d'Apple. Il est bien connu que "No Man's Sky" sera disponible sur les Mac équipés des puces Apple Silicon. Le jeu a été présenté lors de la WWDC 2022, en même temps que "Resident Evil: Village", pour mettre en avant la nouvelle API graphique Metal 3 d'Apple.

No Man's Sky bientôt sur Mac

Depuis un an, il n'y a pas eu beaucoup de nouvelles concernant "No Man's Sky" sur Mac, du moins jusqu'à récemment. Sean Murray a tweeté un emoji de "pomme rouge", et ce tweet a été cité par Hello Games avec un emoji de "pomme verte".

Il est tentant d'interpréter cela comme une indication que "No Man's Sky" va enfin être lancé sur Mac. Il est possible que ce lancement ait lieu lors de la WWDC et que cela soit annoncé lors de la keynote avec un traditionnel "disponible dès maintenant".

Cependant, les rumeurs suggèrent qu'Apple ne se contentera pas d'annoncer des logiciels lors de la WWDC, d'où les interprétations autour de ces emojis.

Si Apple dévoile en effet son très attendu casque AR/VR lors de la conférence d'ouverture de la semaine des développeurs, "No Man's Sky" pourrait être annoncé comme l'un des titres de lancement. Ce ne serait pas surprenant étant donné que le jeu fonctionne déjà en réalité virtuelle sur d'autres plateformes telles que le PSVR et Windows. Si Apple met autant l'accent sur les jeux en réalité virtuelle que le laissent entendre les rumeurs, elle aura besoin d'un bon lineup pour convaincre les joueurs.

Quoiqu'il en soit, il est maintenant confirmé que "No Man's Sky" sera prochainement disponible sur Mac. Sean Murray est connu pour teaser des informations sur Twitter avant de les annoncer officiellement, et un deuxième tweet comportant un emoji de pomme verte pourrait signifier n'importe quoi.

Il ne reste que six jours avant le keynote de la WWDC qui aura lieu le 5 juin... patience !