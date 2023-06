Beats Studio Pro : le nouveau casque d'Apple serait lancé le mois prochain

Depuis plusieurs mois, les rumeurs parlent régulièrement de l'arrivée prochaine d'un nouveau casque dans la collection Beats. Baptisé le "Studio Pro", il devrait directement se placer dans la catégorie des produits haut de gamme grâce à des caractéristiques convaincantes et des fonctionnalités très recherchées par les clients. De nouvelles informations viennent de débarquer !

Une sortie du Beats Studio Pro le mois prochain ?

Vous cherchez une alternative moins coûteuse et tout aussi bonne que l'AirPods Max d'Apple ? Nous avons probablement trouvé ce qu'il vous faut. La firme de Cupertino va bientôt lancer un nouveau casque appelé "Beats Studio Pro", un casque haut de gamme qui va proposer :

Une réduction active de bruit

Une autonomie plus longue

Un port USB-C pour respecter les nouvelles règles de l'UE à venir

Des micros améliorés pour les appels

Des profils sonores optimisés

La prise en charge de Fast Pair d'Android

Dans un récent podcast animé par Myke Hurley (un habitué des rumeurs Apple), on apprend que le géant californien aurait planifié le lancement des Beats Studio Pro en plusieurs coloris au mois de juillet 2023. La commercialisation aurait lieu en simultané aux États-Unis, en Europe et dans d'autres pays à travers le monde.



Ce nouveau casque serait vendu par Apple au tarif de 399€ en Europe et 349,95$ aux États-Unis, ce qui représente un prix bien plus raisonnable que l'AirPods Max qui coûte quasiment 2 fois plus cher. Le casque sera disponible en blanc, bleu foncé, marron et noir, des coloris qui mettent (en général) tout le monde d'accord au moment de l'achat.



Jusqu'ici, nous avons détecté plusieurs indications "officielles" du Beats Studio Pro, Apple l'a mentionné dans un dépôt de la FCC au mois de mai et des références à ce casque ont été inclus dans le code de macOS 13.4.