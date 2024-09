Le nouvel Apple Pencil 3 lancé ce mois-ci selon Instant Digital

Une fois de plus, nous apprenons qu'un nouveau modèle d'Apple Pencil sera annoncé ce mois-ci. Après Mark Gurman de Bloomberg, c'est le compte "Instant Digital" sur Weibo qui affirme que l'Apple Pencil 3 est à deux doigts de sortir. Il devrait accompagner les nouveaux iPad Pro M3.

Un Apple Pencil 3 tout proche ?

La semaine dernière, le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, avait expliqué que de nouveaux Apple Pencil arriveraient "dans les prochaines semaines".

Sans détailler ce que l'on peut en attendre, notre confrère est certain qu'il accompagnera la nouvelle gamme d'iPad Pro. Pour mémoire, la tablette devrait subir une petite révolution avec un design mis à jour, un écran OLED éclatant et une puce M3. Un Magic Keyboard en aluminium sera disponible en option, avec un trackpad plus grand.



Pour en revenir à l'Apple Pencil 3, il devrait présenter un design plus court, une finition brillante, des embouts magnétiquement interchangeables et des capacités d'échantillonnage des couleurs.



Reste que le compte "Instant Digital" a des antécédents mitigés sur les projets d'Apple. La source a été la première à signaler le rafraîchissement de l'iPhone 14 au printemps (en jaune), la capture vidéo spatiale sur l'iPhone 15 Pro et la mise à jour matérielle mineure de l'Apple Watch Series 9. Elle a également été la seule source affirmant que l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus seraient dotés d'un dos en verre givré.



Cet Apple Pencil 3 fera peut-être oublier le décevant Apple Pencil USB-C, un modèle un peu bâtard qui se place parfois au-dessus de l'Apple Pencil 1, parfois en dessous selon les caractéristiques.