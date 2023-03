De nouvelles pièces du casque AR/VR d'Apple ont fuité, mais il serait encore repoussé

Alors que le casque de réalité mixte d'Apple pourrait être dévoilé très bientôt, pourquoi pas lors du discours inaugural de Tim Cook à la WWDC23, Sonny Dickson a partagé sur Twitter des images plus nettes des seuls composants de l'appareil qui ont fait l'objet d'une fuite jusqu'à présent. Mais l'analyste Kuo a semble-t-il douché les espoirs des fans, quelques instants après.

Des photos HD des pièces

Les images haute résolution montrent en gros plan des câbles "ruban" dont la forme rappelle celle d'un boîtier de lunettes qui entoure les yeux, ce qui indique qu'ils sont utilisés pour connecter des composants d'affichage sur une carte de circuit imprimé.



Les images ont été précédemment divulguées par un leakder qui a l'habitude de partager des informations précises sur les composants Apple, mais dans les clichés de base, les numéros de pièces étaient floutés. En revanche, les images de Dickson sont nettes, ce qui pourrait permettre d'identifier plus facilement d'autres pièces et d'en confirmer la légitimité si d'autres composants font l'objet de fuites.

Le casque Apple en détail

Les rumeurs suggèrent que le casque aura deux ou trois écrans. Il y aura deux écrans micro OLED 4K haute résolution avec une densité de 3 500 pixels par pouce, pour une résolution totale de 8K (cela fait depuis 2018 qu'on parle de cela). Sony devrait fournir les modules d'affichage qu'Apple utilisera, bien qu'Apple puisse également utiliser certains écrans OLED de Samsung.



Les écrans MicroLED sont censés être construits directement sur des tranches de puce plutôt que sur un substrat en verre, ce qui permet d'obtenir des écrans plus fins, plus petits et plus économes en énergie. l'Apple Watch Ultra 2 devrait également en profiter en 2025.

Par ailleurs, un écran orienté vers l'extérieur serait capable de montrer les expressions faciales du porteur du casque aux personnes qui l'entourent, afin de rester toujours dans le monde réel, un point fort par rapport à la concurrence. Ce dernier aura une fréquence de rafraîchissement ultra-faible et une consommation d'énergie réduite afin de ne pas épuiser la batterie.

La présentation repoussée ?

Apple aurait présenté le casque de réalité mixte aux 100 principaux dirigeants de l'entreprise dans le Steve Jobs Theater la semaine dernière. Apple devrait lancer le casque plus tard dans l'année, quelque temps après sa présentation. La production en série du casque est déjà en cours, mais certains employés d'Apple seraient préoccupés par l'utilité et le prix du casque.



Alors qu'on imagine tous une présentation lors de la WWDC 23, Apple a de nouveau repoussé la production en série de son casque de réalité mixte et l'appareil pourrait ne pas apparaître en juin, d'après Ming-Chi Kuo, analyste réputé.



Dans un tweet, Kuo explique qu'Apple "n'est pas très optimiste" quant à la capacité du casque à créer un "moment iPhone". En conséquence, l'entreprise a choisi de retarder le calendrier de production de masse de l'appareil au milieu ou à la fin du troisième trimestre 2023. Kuo estime que ce retard ajoute une incertitude quant à savoir "si le nouvel appareil apparaîtra à la WWDC 2023, comme le marché s'y attend généralement".



Le retard signifie également que les prévisions d'expédition du casque pour 2023 seront encore plus basses que ce que l'on pensait, se réduisant à seulement 200 000 à 300 000 unités, au lieu d'un demi-million.