Apple fait une grosse erreur avec son casque AR/VR

Apple ne veut plus attendre et souhaite présenter son premier casque AR/VR dès l'été 2023. Une annonce précipitée selon certains employés qui estiment que c'est une erreur et qu'il serait plus judicieux d'attendre encore un peu.

Précipitation ?

Comme rapporté par le New York Times, plusieurs employés d'Apple sont inquiets sur l'arrivée imminente du premier casque AR/VR de la marque. Pour rappel, les rumeurs les plus insistantes affirment qu'il sera présenté en juin lors de la WWDC, dans un peu plus de trois mois.



Selon eux, c'est la première fois depuis bien longtemps qu'Apple s'apprête à lancer un nouveau produit sans être réellement confiant sur son potentiel à court terme. Une inquiétude rare du côté de Cupertino qui a pour habitude d'arriver sûr de ses forces dans un marché mature avec un produit au-dessus de la moyenne.

Plusieurs raisons sont évoquées ici. Il y a d'abord le prix (3000 $ ?) qui devrait freiner la plupart des consommateurs, mais également l'utilité générale de l'appareil au quotidien. Au départ, les interactions devraient être très limitées à cause d'une batterie encore trop faible et surtout d'un manque d'applications compatibles.



Malgré tout, il faut bien se lancer un jour. Les hauts dirigeants d'Apple savent que le tout premier produit d'une nouvelle ère ne peut pas être parfait. Dans l'état actuel, il serait tout de même jugé bien plus qualitatif que les concurrents déjà en place.



De plus, il permettra à Apple de se lancer définitivement sur ce marché qui ne cesse de faire parler de lui depuis plusieurs années maintenant. Comme souvent, le temps devrait permettre d'arriver à un produit révolutionnaire que nous possèderons tous chez nous dans quelques années.