La WWDC 2023 de l’AI d’Apple n’a rien dévoilé

Nous vous en parlions en début de mois, Apple a organisé un sommet sur l'intelligence artificielle, réservé aux employés, sous la forme d'un événement au Steve Jobs Theater de l’Apple Park. Le dernier rapport de Bloomberg nous donne quelques maigres détails sur ce qui s'est passé. La course à l’intelligence artificielle ne fait que commencer.

L’IA chez Apple

En interne, ce rendez-vous AI d'Apple est un événement annuel décrit comme la "WWDC de l'IA", mais il n'est ouvert qu'aux employés d'Apple. Cette année, pour la première fois depuis 2019, l'événement s'est tenu en personne au Steve Jobs Theater, l’amphithéâtre de l’Apple Park. Il a également été diffusé en direct pour les employés qui ne pouvaient pas y s’y rendre.

Si c’est une conférence habituelle pour l’entreprise américaine, elle a fait l'objet d'une attention accrue cette année, car des entreprises comme Google et Microsoft ont annoncé de nouvelles façons d'adopter l'IA, parallèlement, bien sûr, à l'explosion de ChatGPT.



Dimanche, Mark Gurman de Bloomberg, a présenté un bref récapitulatif du sommet sur l'IA organisé cette année par Apple. Selon le journaliste américain, le chef de la fameuse division a déclaré aux employés que "l'apprentissage automatique évolue plus vite que jamais" et que les talents dont dispose Apple sont "vraiment à l'avant-garde."



Malgré ce commentaire, aucune annonce de type "game changer" n’a été faite pour les consommateurs, et qu'Apple n'a, semble-t-il, rien prévu pour concurrencer ChatGPT, du moins pour l’instant. On aurait pu imaginer une grande annonce autour de Siri par exemple.

Il y a deux possibilités, soit Apple s’appuiera sur une entreprise établie sur le secteur, soit elle prépare la riposte en sous-marin comme le métavers et son casque à venir. Nous devrions en savoir plus lors de la WWDC 23 en juin, un moment clé où nous devrions découvrir le casque AR/VR mais aussi iOS 17, entre autres.