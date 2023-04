Le tirage au sort de la loterie pour la WWDC 2023 d’Apple a eu lieu cette nuit

Cette nuit, Apple a envoyé des courriels pour informer les développeurs s'ils ont été sélectionnés pour assister à l'événement spécial de la WWDC23 qui se tiendra le lundi 5 juin sur le campus de l'Apple Park à Cupertino, en Californie. la gagnants auront le droit de venir gratuitement, contrairement aux autres éditions, mais devront payer le voyage et les frais d’hébergement éventuels.

Apple annonce la bonne nouvelle

Apple avait annoncé les dates officielles de la 34e Worldwide Developers Conference le 29 mars dernier. À l'époque, la société avait indiqué que les développeurs seraient informés de leur sélection au plus tard le mercredi 5 avril à 18 heures (heure du Pacifique), après la date limite de soumission fixée au 4 avril.



Les participants sont sélectionnés selon un système de loterie aléatoire, les membres de l'Apple Developer Program, les gagnants du Swift Student Challenge de l'année précédente et les anciens de l'Apple Entrepreneur Camp pouvant y participer. Apple prévoit également d'inviter les étudiants qui ont remporté le défi étudiant de cette année, mais cela fera l'objet d'une loterie distincte.

Les développeurs et les étudiants sélectionnés pourront visiter le campus de l'Apple Park le lundi 5 juin. Il y aura une soirée de visionnage de l'événement phare WWDC 2023, ainsi qu'un visionnage de l'état de l'Union des plates-formes. Oui, le keynote ne sera pas en direct, mais préenregistré.



Tout au long de la semaine, les développeurs pourront s'entretenir avec les ingénieurs d'Apple, visiter le Developer Center, assister à la cérémonie de remise des Apple Design Awards et "profiter des activités jusqu'au soir".



Les personnes souhaitant assister à l'événement devront répondre avant le 10 avril, et les invitations ne sont pas transférables. Apple ne prend pas en charge le voyage ni l'hébergement, les personnes intéressées devront donc financer leurs propres frais de déplacement, mais la participation à l'événement lui-même est gratuite.