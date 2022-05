Voici la liste des finalistes aux Apple Design Awards

Le lundi 6 juin est un jour férié en France et cela tombe bien, c'est également le jour choisi par Apple pour lancer sa WWDC annuelle. L'occasion d'apprendre pleins de choses sur les nouveautés à venir sur la partie OS mais aussi de décerner des prix aux meilleurs développeurs des derniers mois. Justement, voici la liste des finalistes et des catégories.

La pression monte pour les Apple Design Awards

Demain c'est l'été et lundi, c'est la WWDC ! Lors de cette conférence dédiée aux développeurs, Apple va une nouvelle fois nous révéler les nouveautés à venir sur la partie logicielle dès la rentrée prochaine. Étant donné que cet évènement est de base mis en place pour les développeurs, Apple profite par ailleurs de cette prise de parole pour dévoiler les gagnants des Apple Design Awards 2022.



Moins d'une semaine avant les résultats finaux, la Pomme liste les six catégories ainsi que les six finalistes présents dans chaque catégorie. À noter que les votes seront dépouillés à la fin de la conférence.

Inclusivité : Letter Room, Nav, Noted, Procreate, tint et Wylde Flowers

Letter Room, Nav, Noted, Procreate, tint et Wylde Flowers Plaisir et amusement : Chineasy, Moncage, (Not Boring) Habits, Overbord!, Please, Touch the Artwork et Water LLama

Chineasy, Moncage, (Not Boring) Habits, Overbord!, Please, Touch the Artwork et Water LLama Interaction : A Musical Story, Gibbon: Beyond the Trees, Slopes,Transit, Vectornator: Vector Design et What Remains of Edith Finch

A Musical Story, Gibbon: Beyond the Trees, Slopes,Transit, Vectornator: Vector Design et What Remains of Edith Finch Impact social : Active Arcade, Empathy, Gibbon: Beyond the Trees, Headspace, Rebel Girls et Wylde Flowers

Active Arcade, Empathy, Gibbon: Beyond the Trees, Headspace, Rebel Girls et Wylde Flowers Visuels et graphiques : Alien: Isolation, Behind the Frame, Halide Mark II, LEGO Star Wars: Castaways, MD Clock, (Not Boring) Habits

Alien: Isolation, Behind the Frame, Halide Mark II, LEGO Star Wars: Castaways, MD Clock, (Not Boring) Habits Innovation : Active Arcade, Focus Noodles, Marvel Future Revolution, Odio, Procreate, Townscaper

La cérémonie de remise des prix sera diffusée en direct sur l'application et le site web des développeurs. En plus du classique trophée, les gagnants recevront du matériel Apple pour les remercier et les aider à continuer de proposer du contenu sur l'App Store.



Une WWDC que nous suivrons en direct sur iPhoneSoft avec un live spécial traduit en français par nos soins. N'hésitez pas à nous rejoindre ce soir-là pour partager un agréable moment entre passionnés. À la suite de la conférence, nous publierons nos articles complets sur toutes les nouveautés annoncées.