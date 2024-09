Voici les apps et jeux finalistes de l'Apple Design Award 2024

Pour nous faire patienter jusqu'à la WWDC 24, Apple a annoncé les finalistes pour les Apple Design Awards 2024. Apple choisit chaque année les meilleures applications et les meilleurs jeux, et annonce les gagnants lors de la WWDC.



Comme toujours, le choix est parfois contestable. Si l'on prend Warzone Mobile, on se demande pourquoi il figure dans la catégorie "Innovation". Certes c'est un excellent jeu, mais en quoi il révolutionne le genre ?



De plus, certaines applications figuraient déjà en 2023...

Les finalistes 2024

Les Apple Design Awards ont pour but de mettre en valeur les applications dont le design, l'innovation, l'ingéniosité et la réalisation technique sont remarquables. Les applications ont été sélectionnées dans les catégories suivantes : Divertissement, Inclusivité, Innovation, Interaction, Impact social, Graphismes, et Informatique spatiale. La dernière catégorie est une nouveauté de cette année et se concentre sur les applications Vision Pro. Malin, l'entreprise ne rate jamais une occasion de promouvoir son casque, en mal de ventes d'après les dernières rumeurs.

Divertissement

Inclusivité

Oko

Complete Anatomy 2024

Tiimo

Unpacking

Quadline

Crayola Adventures

Innovation

Interaction

Impact social

Graphismes

Vision Pro

Sky Guide

NBA

djay

Synth Riders

Blackbox

Loona: Cozy Puzzle Games

Une application et un jeu seront sélectionnés dans chaque catégorie, et Apple annoncera les gagnants lors de la Worldwide Developers Conference 2024. Les gagnants recevront un prix physique et du matériel pour les aider à continuer à créer des applications et des jeux. Ce sera aussi le jour de présentation d'iOS 18 et de tous les autres systèmes d'exploitation des produits Apple.



Des liens vers toutes les applications nominées sont disponibles sur le site web d'Apple.