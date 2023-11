Procreate Dreams, la nouvelle app iPadOS qui va vous permettre de créer des animations 2D

L'iPad est une petite pépite pour tout ce qui concerne la créativité, que vous soyez musicien, développeur ou monteur vidéo, vous trouvez toujours tout ce qu'il vous faut dans l'App Store ! La dernière application qui fait le buzz nous vient de Procreate, le célèbre studio vient de lancer "Dreams", une application qui représente la perfection pour la création d'animations 2D sur iPad !

Voici Procreate Dreams

L'art numérique s'apprête à franchir une nouvelle étape avec le lancement de Procreate Dreams, la dernière innovation destinée aux créateurs d'animations 2D sur iPadOS. Cet outil promet de transformer la création artistique tactile en une expérience sans précédent, en mettant à disposition des fonctionnalités avancées et une interface intuitive adaptée à l'iPad et à l'Apple Pencil.



Procreate Dreams s'annonce comme une révolution pour les animateurs, leur offrant la possibilité de donner vie à des animations dessinées à la main avec une gamme étendue de pinceaux texturés. L'application va plus loin en permettant l'intégration d'effets visuels dynamiques, de sons et de vidéos pour enrichir les narrations visuelles.

La timeline de Procreate Dreams favorise une navigation fluide grâce à des gestes intuitifs, la tête de lecture multifonctionnelle et l'édition rapide dans la timeline facilitent la gestion des pistes et des contenus. Les créateurs apprécieront la possibilité de créer des boucles continues et de manipuler des masques de calque pour des modifications non destructives.



L'expérience de dessin est améliorée avec des centaines de pinceaux finement élaborés et la possibilité d'importer des fichiers Procreate complets. La gestion des calques a été optimisée pour supporter des résolutions plus élevées, permettant aux artistes de pousser les détails à l'extrême.

L'ajout de mouvements et filtres en direct est simplifié, avec un contrôle précis sur les animations grâce à un système avancé d'images clés. Les animations de déformation et de distorsion ouvrent de nouvelles perspectives pour simuler des mouvements naturels.



Procreate Dreams embarque une technologie d'animation de pointe, offrant un rendu en temps réel qui élimine l'attente lors de la création. Le nouveau moteur de peinture et de compositing favorise une fusion harmonieuse entre les différentes techniques d'animation, du dessin traditionnel au montage vidéo. Pour les puristes de l'animation image par image, Procreate Dreams intègre un folioscope numérique et des options avancées pour les images en pelure d'oignon. L'importation de contenus depuis l'assistant d'animation de Procreate permet d'ajouter des sons et des pistes supplémentaires pour une création complète.

La typographie prend aussi sa place avec des outils dédiés pour peaufiner le design des polices et animer les titres. Les scènes peuvent être construites avec une précision inégalée grâce à la haute résolution et au magnétisme pour un alignement parfait. Procreate Dreams redéfinit l'efficacité avec un format de fichier qui s'ouvre instantanément, un enregistrement continu et un historique d'annulation complet.

Cette application ne se contente pas d'être un simple outil de création, elle se positionne comme un véritable écosystème pour les animateurs, les designers et tous les créateurs de contenu visuel désireux d'explorer et de repousser les limites de l'animation 2D sur iPadOS.

Télécharger Procreate Dreams à 22,99 €