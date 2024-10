Deezer va permettre à ses abonnés de créer des playlists avec l'aide de l'IA

1 com

Décidément en 2024, l'intelligence artificielle est partout, elle occupe même une place stratégique dans les services de streaming musicaux ! Après Spotify et Amazon Music, c'est au tour de Deezer de proposer en exclusivité à ses abonnés payants, la possibilité de créer des playlists à l'aide de l'intelligence artificielle. Parce que trouver des titres n'est pas toujours simple, l'IA peut vous aider en vous trouvant les meilleurs morceaux que vous connaissez ou que vous ne connaissez peut-être pas encore !

Deezer annonce une grosse nouveauté

Deezer s'apprête à introduire une nouvelle fonctionnalité innovante : « Playlist avec IA ». En adoptant l'intelligence artificielle, Deezer cherche à améliorer l'expérience utilisateur et à offrir des services encore plus personnalisés à ses abonnés.



Aujourd'hui marque le déploiement de la version bêta de cette nouvelle fonctionnalité, accessible à 5 % des abonnés payants, choisis de manière aléatoire. Cette phase de test permettra à Deezer d'évaluer l'efficacité et l'accueil de cette nouveauté avant de l'étendre à l'ensemble de ses utilisateurs à travers le monde.

Alexandra Leloup, VP Produit chez Deezer a déclaré :

Nous sommes ravis d’apporter cette fonctionnalité alimentée par l’IA aux utilisateurs de Deezer dans le monde entier. Que vous ayez besoin de la bande-son parfaite pour une séance d’entraînement, une soirée romantique ou un voyage nostalgique dans le passé, notre fonctionnalité «Playlist avec IA » propose une nouvelle expérience musicale en quelques secondes et offre des possibilités infinies de découvrir facilement de la nouvelle musique.

Grâce à « Playlist avec IA », les utilisateurs peuvent désormais générer des playlists personnalisées en quelques secondes à partir de descriptions textuelles courtes. Par exemple, il suffira de demander "je veux uniquement des musiques hip-hop qui sont sorties entre 1995 et 2000" ou encore "je veux les meilleures musiques du moment pour me motiver à faire du sport". Cette fonctionnalité révolutionne la manière dont les utilisateurs interagissent avec la musique, en leur offrant une nouvelle expérience musicale sans nécessiter d'intervention humaine.



Deezer ne s'arrête pas là en matière d'innovations. La plateforme propose déjà d'autres fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle, telles que Flow et SongCatcher.

Flow permet de créer un mix personnalisé en fonction des humeurs et des genres musicaux des utilisateurs

SongCatcher aide à identifier et retrouver des chansons inconnues en les écoutant.

En lançant « Playlist avec IA », Deezer montre son engagement à offrir une expérience musicale toujours plus riche et personnalisée à ses abonnés. Cette fonctionnalité, encore en phase de test, va transformer la manière dont les utilisateurs découvrent et écoutent leur musique préférée.



