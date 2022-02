Caset : l'app pour créer des playlists à plusieurs sur Apple Music

Medhi Naitmazi

À date, Apple Music permet aux utilisateurs de créer et de partager des listes de lecture avec d'autres abonnés, mais il n'y a aucun moyen pour plusieurs personnes de modifier la même playlist - ce qui fait que seul le créateur de la liste de lecture peut ajouter ou supprimer des chansons. C'est dans cet esprit que les développeurs de Denim ont créé Caset, une nouvelle application iPhone qui vous permet de créer des "mixtapes" collaboratives avec vos amis.

Créer des listes de lecture à plusieurs avec Caset

La nouvelle application Caset fait clairement entrer les mixtapes dans l'ère moderne. Avec cette application, vous pouvez créer, partager et écouter des musiques entre amis sans effort.

Compatible uniquement avec Apple Music (pour le moment), vous pouvez commencer par sélectionner un modèle dans l'application. Recherchez ensuite une chanson, puis ajoutez-la à votre playlist. Répétez l'opération autant que vous le voulez, puis envoyez une invitation à vos amis à rejoindre la mixtape. Une alerte vous sera alors envoyée lorsqu'ils la rejoindront. À partir de là, chacun va pouvoir ajouter ses morceaux préférés, et même des clips vidéos, avec une petite notification de groupe quand un membre modifie la liste de lecture. Mais ce n'est pas tout, la collaboration permet également de réagir à chaque chanson, avec cinq émojis pour donner votre avis.



On notera aussi la possibilité de créer ses propres illustrations pour différencier chaque liste, une excellente idée qui part de neuf styles différents à personnaliser, en tout cas pour les membres "Pro".



Puisqu'il n'est pas toujours facile de créer une bonne playlist à partir de rien, Caset s'accompagne d'une galerie de suggestions de mixtapes pour différentes humeurs. Les utilisateurs peuvent trouver des listes de lecture prédéfinies à thèmes, chacune avec ses propres chansons sélectionnées par les développeurs de l'application.



Caset est uniquement compatible avec l'iPhone et peut être téléchargée gratuitement sur l'App Store dès maintenant. Avec la version gratuite, vous pouvez créer des mixtapes avec d'autres personnes. Il existe également un abonnement Pro pour 2,99€ par mois ou 21,49€ par an pour accéder à une galerie entière de modèles à utiliser et aux pochettes personnalisées.

Télécharger l'app gratuite Caset - Make Mixtapes Together