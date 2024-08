Apple Music : 13 ans minimum pour les playlists collaboratives

Dans la dernière mise à jour d’iOS, Apple a ajouté une fonctionnalité qui était très attendue par les abonnés Apple Music : les playlists collaboratives. Déjà existant sur Spotify depuis un long moment, le principe est le même sur Apple Music : vous ouvrez une playlist, vous invitez d’autres utilisateurs Apple Music et chacun peut ajouter sa propre musique. Cette nouvelle fonctionnalité a une restriction d’âge : il faut avoir 13 ans minimum, une information que n’a jamais mise en avant Apple dans ses communications !

Un âge minimum pour les playlists collaboratives

Apple Music a mis en place une politique qui restreint la participation à la création de playlists collaboratives aux utilisateurs âgés de moins de 13 ans, une mesure qui a attiré l’attention après avoir été rapportée par de certains utilisateurs. Selon les observations, la restriction touche également les mineurs de moins de 13 ans qui sont membres d’un groupe de partage familial, ce qui implique que même au sein d’un cadre familial sécurisé, les jeunes utilisateurs ne peuvent pas contribuer aux playlists collaboratives.

Apple a confirmé que cette limitation est intentionnelle et alignée sur ses plans pour les fonctionnalités de son service de streaming, toutefois l’entreprise n’a pas divulgué les raisons exactes derrière ce blocage.



Les playlists collaboratives sur Apple Music permettent aux abonnés de créer des listes de lecture en groupe, offrant la possibilité d’ajouter ou de retirer des chansons, ainsi que de partager des réactions à travers des emojis animés pour une chanson spécifique. Cette fonctionnalité enrichit l’expérience d’écoute en rendant le partage de musique plus interactif et personnel entre les utilisateurs.