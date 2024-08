L'ingénieux puzzle Blackbox se montre sur le Vision Pro !

Vous connaissez peut-être le casse-tête inventif du studio Shapes & Stories, un jeu appelé Blackbox où les joueurs relèvent des défis non pas en tapotant sur l'écran, mais en réalisant un tas d'actions annexes. Pour progresser dans les niveaux, il faut pivoter l'appareil, marcher, baisser la luminosité, brancher un câble USB, chanter un petit air - à peu près tout, sauf toucher l'écran.



Et bien, le jeu primé en 2017 par Apple arrive sur le Vision Pro, pour notre plus grand bonheur.

Blackbox passe à la VR

Ryan McLeod, développeur principal, a rappelé le concept de son jeu :

L'idée était de mettre les gens en contact avec le monde extérieur à leur appareil.

Alors que sur iOS et iPadOS, Blackbox a complètement fait sauter le carcan de l'écran de nos appareils, on se pose évidemment la question de comment transposer cette expérience sur un appareil que les gens n'ont pas encore essayé ? Pis, comment gérer une toile sans limite ?



McLeod a la réponse :

J'aime les bonnes contraintes, mais il a été amusant d'explorer la levée de ces contraintes. J'essaie de comprendre ce qui fait fonctionner Blackbox sur iOS et comment l'appliquer à visionOS. Cela nécessite de suivre mes propres règles de manière créative - et d'en enfreindre certaines.

Pour marquer les esprits dès le lancement, le développeur a imaginé un nouveau système de présentation :

Je voulais quelque chose d'un peu flottant et magique, mais toujours ancré dans la réalité. J'ai eu l'idée des bulles.



Elles sont comme des bulles de savon : Elles sont naturelles, elles ont un éclat hyperréaliste et elles se déplacent d'une manière qui vous est familière. Le shader intègre intelligemment le reflet de votre monde dans ces bulles d'une manière vraiment crédible et intrigante.

Et les énigmes alors ? Ne vous attendez pas à ce que vous connaissez sur iPhone :

Contrairement à Blackbox sur iOS, vous ne jouerez pas à ce jeu en rentrant de l'école ou en faisant la queue. Il a fallu le concevoir différemment. Quel que soit l'intérêt de l'arrière-plan ou la beauté des effets sonores, il n'est pas amusant de se contenter de fixer un objet, même s'il se déplace très joliment.

Concrètement, dans Blackbox pour visionSO, les joueurs interagissent avec l'espace - et leurs propres sens - pour explorer et résoudre des défis. Une énigme consiste à bouger son corps d'une certaine manière ; une autre fait intervenir le son, le silence et un bloc d'or en fusion flottant comme un extraterrestre devant vous. Une deuxième énigme fait appel au code Morse. Enfin, la résolution d'une troisième énigme entraîne l'effondrement d'une partie de la scène dans un portail. Et le son spatial rend l'ensemble à la fois inquiétant et hypnotique, dixit le développeur.



Il est certain que Blackbox continuera d'évoluer, d'autant plus que McLeod construit ce projet au fur et à mesure, ce qu'il considère comme un point positif.

Il y a un avantage à ne pas connaître les schémas habituels ou attendus. Il y a tellement de possibilités.



Avec Super Fruit Ninja et Blackbox, il y aura de quoi se faire surprendre au lancement du Vision Pro prévu ce vendredi aux États-Unis.

