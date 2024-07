Sorties jeux : The Bear, Formula Bwoah et Pilgrims

Aujourd'hui, 10 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement The Bear, Formula Bwoah et Pilgrims.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Formula Bwoah (Jeu, Course / Sports, iPhone / iPad, v0.75, 413 Mo, iOS 15.7, HarthLabs) Un magnifique jeu de formule 1 qui prend le parti d'être exclusivement en ligne et multijoueur, ce qui est souvent bien plus amusant. Attention, outre le pilotage, il faut gérer la course avec le passage au stand, le choix de pneus et plus encore. C'est vraiment complet et réaliste avec les conditions météorologiques dynamiques qui ajoutent du piment à chaque course.



Notre coup de coeur de la semaine !





The Bear (Jeu, , iPhone / iPad, v1.1.3, 224 Mo, iOS 15.0, Mucks Games) Votre mission est de guider l'ours et le petit à travers l'univers atmosphérique du monde de Gra. Détendez-vous et observez les étoiles avec ces étranges petits personnages, qui vous racontent des histoires de camaraderie, de changement et du désir de trouver un lieu d'appartenance.



Conçu avec amour, The Bear comprend des centaines d'animations dessinées à la main, une musique proprement composée et une histoire touchante. Magnifique.



Le premier chapitre est gratuit.





Auberge Hamster (Jeu, Quiz, iPhone / iPad, v1.0.2, 273 Mo, iOS 12.0, HyperBeard Inc.) Avez-vous déjà imaginé diriger votre propre hôtel unique dédié à des visiteurs mignons et pelucheux? Ne cherchez plus loin! Découvrez l'Auberge Hamster, un hôtel charmant que vous venez d'hériter, spécialement conçu pour des clients petits et adorables : les hamsters! Derrière chaque porte, vous trouverez une ribambelle de petits hôtes à moustaches prêts à être choyés. Occupez-vous de leur bien-être, améliorez les installations de votre auberge et savourez une série de scènes attendrissantes dans ce jeu de simulation de gestion d’hôtel. Télécharger le jeu gratuit Auberge Hamster





Packed!? (Jeu, Casse-tête, iPhone, v1.1, 118 Mo, iOS 13.0, Shortbread Games) Packed ! est un charmant jeu de puzzle dans lequel vous guidez deux petits amis ponctuels dans leur voyage pour s'échapper du dépôt, une boîte à la fois. Chaque boîte propose un puzzle amusant et de plus en plus difficile à résoudre en un minimum de mouvements, tandis que vous poussez, glissez et déjouez les obstacles qui se dressent entre nos amis et leur chemin vers la liberté. Ils sont très à l'écoute et suivront vos instructions à l'unisson - pour le meilleur et pour le pire. Télécharger le jeu gratuit Packed!?





Quetzi (Jeu, , iPhone / iPad, v0.1.2, 261 Mo, iOS 12.0, Capital Digital SAPI de CV) Que se passerait-il si le jeu de la viborita était mélangé à la légende de Quetzalcoatl ? C'est QUETZI, la réinvention d'un jeu classique avec une mythologie ancienne et un art époustouflant. Basé sur l'imaginaire de Teotihuacan, Quetzi, un jeu de Pictoline Games, vous mettra au défi de compléter le corps du Serpent à Plumes à travers différents mondes, en évitant toutes sortes d'obstacles et en vainquant de puissants dieux. Télécharger le jeu gratuit Quetzi





Pilgrims (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.1.0, 396 Mo, iOS 13.0, Amanita Design s.r.o.) Vu hier, Pilgrims a fait son retour sur iOS. Après avoir été exclusif à Apple Arcade pendant près de cinq ans, ce jeu d'aventure joyeux créé par l'équipe de Machinarium et Samorost est disponible sur mobile. Explorez l'univers à la recherche de nouveaux amis, riez avec vos compagnons de voyage et aidez-les à terminer leurs historiettes de la façon que vous préférez. Combien de solutions différentes trouverez-vous ? Un jeu aussi original qu'accrocheur, avec une rejouabilité qui n'a d'égal que l'humour qui y règne. Télécharger le jeu gratuit Pilgrims





Goetz (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.0, 640 Mo, iOS 12.0, Sleepy Seed) Goetz est un jeu de puzzle narratif de type livre d'images. Plongez dans un univers médiéval joyeusement conçu et plongez dans une belle histoire sur la façon de surmonter le doute et de trouver sa place dans un monde en mutation. Rejoignez le chevalier Goetz et ses amis dans leur fantastique voyage à travers un pays miné par des forces sinistres. Résolvez des énigmes délicates et soyez récompensé par des éléments narratifs entièrement vocalisés et visualisés qui font avancer l'histoire. Télécharger Goetz à 4,99 €





Mystery Of Woolley Mountain (Jeu, , iPhone / iPad, v10, 1,3 Go, iOS 11.0, JAMES RICHARD LIGHTFOOT) Financé sur Kickstarter avec des soutiens tels que la légende du genre Ron Gilbert, The Mystery of Woolley Mountain est un jeu d'aventure d'un autre monde rempli de bêtes étranges, de sorcières maléfiques, d'automates désorientés et de cordistes farfelus. Rejoignez une équipe renégate de scientifiques audio voyageant dans le temps dans une quête hilarante et fantastique. Une sorcière malveillante a capturé un groupe d'enfants, et c'est à vous de les sauver de l'île mystérieuse de Woolley Mountain ! Un univers fantastique et tentaculaire, peuplé de bêtes, de sorcières, d'automates, d'hommes-liges et d'autres êtres étranges et merveilleux. Télécharger Mystery Of Woolley Mountain à 9,99 €





Phone Escape: Hopeless (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.2, 262 Mo, iOS 14.0, ENIGMATICON) Phone Escape est un jeu d'évasion unique et immersif. Explorez et interagissez avec l'environnement 3D, utilisez l'énigmatique téléphone pour résoudre une variété d'énigmes et élucider le mystère. Parviendrez-vous à vous échapper ?



Vous vous réveillez dans un sous-sol sombre, un appareil mobile inconnu à la main, qui est votre seule source de lumière. Vous recevez un message d'un expéditeur inconnu, apparemment responsable de votre captivité. Votre seul espoir de vous échapper est de suivre les directives de cet individu. Vous devez résoudre des énigmes difficiles en utilisant tous les outils disponibles du système d'exploitation de l'appareil mobile ainsi que les indices de l'environnement 3D pour découvrir la vérité. Télécharger Phone Escape: Hopeless à 1,99 €