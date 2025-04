Sorties jeux : Once Human, Delta Force, PANDOLAND et Metro Quester

Aujourd'hui, 5 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store et notamment Once Human, Delta Force, PANDOLAND et Metro Quester.



Chaque semaine, un peu comme les films au cinéma, vous retrouvez chez iPhoneSoft les sorties jeux pour iPhone et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Once Human (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone, v1.0.22, 3,7 Go, iOS 12.0, NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINM...) Once Human débarque sur mobile, plongeant les joueurs dans une aventure de survie post-apocalyptique assez unique. Dans un monde futuriste envahi par des aberrations défiant l'humanité, vous incarnez un Méta-Humain doté de capacités uniques pour affronter ces menaces. Des horreurs anciennes et des créatures monstrueuses rôdent à chaque coin, mettant à l'épreuve vos compétences de survie quotidiennement. Armé de pouvoirs spéciaux, vous devez naviguer dans un paysage périlleux et surmonter les dangers pour prospérer dans cette expérience mobile captivante. Voilà un jeu aussi beau que prenant, à découvrir d'urgence. Télécharger le jeu gratuit Once Human

SD Gundam G Generation ETERNAL (Jeu, Stratégie / Simulation, , v1.0.5, 803 Mo, iOS 13.0, Bandai Namco Entertainment Inc...) SD Gundam G Generation Eternal propose des combats tactiques au tour par tour avec plus de 500 Mobile Suits issus de 70 franchises Gundam. Ce jeu de stratégie permet d'améliorer ses escouades, d'optimiser leurs forces et faiblesses, et de dominer ses ennemis ou d'accomplir des objectifs de mission. Revivez des scènes emblématiques de Gundam à chaque étape, idéal pour les fans et parfait pour les nouveaux venus. Avec un vaste roster de mechas, les joueurs peuvent élaborer des stratégies et plonger dans l'univers Gundam. Ce titre entend offrir une grande rejouabilité et une profondeur pour les vétérans comme pour les novices. Télécharger le jeu gratuit SD Gundam G Generation ETERNAL

Delta Force (Jeu, Action, , v1.202.37101, 973 Mo, iOS 11, Level Infinite) Notre coup de coeur de la semaine. Delta Force est un jeu de tir tactique d'extraction offrant des combats 24v24 intenses sur terre, mer et air. Avec des environnements entièrement destructibles (et magnifiques), les joueurs peuvent semer le chaos sur six cartes variées. Plus de 100 armes permettent des styles de jeu divers, pour des missions à haut risque adaptées à votre stratégie. Sans mécanique pay-to-win, le jeu mise sur les tactiques et la détermination pour survivre. Que ce soit dans des combats épiques ou sur des champs de bataille impitoyables, Delta Force propose un gameplay immersif et équitable pour les amateurs de jeux de tir tactiques. Sans être révolutionnaire, il est très sérieux. Télécharger le jeu gratuit Delta Force

PANDOLAND (Jeu, Jeux de rôle, iPhone, v3.3.1, 313 Mo, iOS 14.0, WonderPlanet Inc.) Pandoland, un RPG en monde ouvert coloré de Game Freak (le studio derrière Pokémon), propose des aventures sans fin dans un univers cubique éclatant. Explorez de vastes territoires, dissipez les nuages pour débloquer de nouvelles zones et plongez dans des donjons pour collecter plus de 500 compagnons uniques. Renforcez votre équipe, surmontez les défis et découvrez des trésors cachés. Coopérez avec des amis pour des quêtes, suivez les Carnets d'Aventure et affrontez des combats palpitants. Idéal pour les fans de RPG, collectionneurs et joueurs occasionnels, Pandoland mêle exploration solo et multijoueur avec des récompenses généreuses, dont 15 000 Diamants. Télécharger le jeu gratuit PANDOLAND

Nouveaux jeux payants iOS :