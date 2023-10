Sorties jeux : The Wreck, GunSpectre, Top Troops et Assemble with Care

Aujourd'hui, 11 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement The Wreck, GunSpectre, Top Troops et Assemble with Care.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

The Wreck (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.1, 493 Mo, iOS 13.0) Le jeu de la semaine. The Wreck, qui passe du PC à l'iPhone, est une histoire interactive en 3D qui traite de la sororité, de la maternité, du deuil et de la survie.



Vous suivez Junon, une scénariste ratée de 36 ans, alors qu'elle tente de surmonter le jour le plus crucial de sa vie. Revivez le passé, modifiez le présent et accueillez l'avenir - ou regardez l'histoire de Junon se terminer en catastrophe. Une fois de plus, The Pixel Hunt délivre un Visual Novel touchant et douloureux, qui vous amènera probablement à réfléchir sur votre propre vie. On aime le récit, l'ambiance et les bonnes idées des développeurs ! Télécharger le jeu gratuit The Wreck





Assemble with Care (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.10.129, 618 Mo, iOS 13.0, ustwo games) Assemble With Care est un jeu gratuit sans publicités. Les premiers chapitres sont accessibles gratuitement, et vous pouvez débloquer le reste de l'histoire en effectuant un seul achat via l'application. Créé par le studio derrière Monument Valley, ce jeu vous plonge dans l'histoire captivante de Maria, une restauratrice d'antiquités aventureuse qui arrive dans la ville ensoleillée de Bellariva. Son objectif est d'aider les habitants à préserver leurs biens précieux. Cependant, lorsque leurs vies personnelles commencent à se désagréger, elle doit trouver le moyen de tout réparer, un détail après l'autre, incitant les joueurs à découvrir l'histoire en déballant les secrets de la ville. Télécharger le jeu gratuit Assemble with Care





Battlesmiths: Blade & Forge (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.1.1, 147 Mo, iOS 16.0, Ragnarocket) "Battlesmiths: Blade and Forge" est un nouveau RPG stratégique vous emmenant dans un voyage épique. Vous devez défendre votre ville, fabriquer des armes et des armures puissantes pour vos guerriers, et affronter des ennemis redoutables. Affinez vos tactiques, collectez des ressources rares, créez des objets plus puissants et remportez la victoire dans différents modes de jeu, y compris une campagne d'histoire captivante et une arène PvP en temps réel, le tout sans utiliser de mécanismes "pay-to-win".



Le jeu propose un système de fabrication sophistiqué, offrant une multitude d'options pour les armes, les armures et les artefacts qui vous seront utiles lors des batailles. Ce système ajoute de la profondeur et de la complexité au gameplay, permettant aux joueurs de perfectionner leur stratégie pour surmonter les défis qui se présentent à eux. Télécharger le jeu gratuit Battlesmiths: Blade & Forge





Castle Master TD (Jeu, Simulation / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.0, 298 Mo, iOS 12.0, Cezary Rajkowski) Renforce tes défenses, élabore une stratégie solide et lance-toi dans l'affrontement contre tes ennemis dans ce jeu de tower defense incroyablement dynamique. En tant que maître des lieux, tu as le pouvoir de fortifier la structure de ton château, de planifier des stratégies défensives et de t'engager dans des batailles épiques contre des adversaires implacables. Chacune de tes décisions influencera le destin de ton royaume. Accepte le défi et démontre tes talents de fin stratège pour garantir la survie de ton château. Télécharger le jeu gratuit Castle Master TD





Laqueus Escape 2 (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v2.0, 518 Mo, iOS 11.0, SmartCode) Vous ne savez ni quand ni comment, mais vous êtes revenu dans cet étrange établissement. Le temps se comporte bizarrement et l'endroit est en ruine. L'ancienne sortie est bloquée, vous devez retrouver votre chemin, résoudre toutes les énigmes et relever tous les défis ! Ce sera plus facile cette fois-ci. Ou pas, mais il n'y a qu'une seule façon de le savoir !



Laqueus Escape 2 est un jeu d'aventure point and click de nouvelle génération avec des puzzles originaux et une atmosphère saisissante. Télécharger le jeu gratuit Laqueus Escape 2





Romans: Age Of Caesar (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone / iPad, v2.2.2, 457 Mo, iOS 13.0, Firefly Studios) Participez à la reconstruction de la ville éternelle de Rome et visez le titre de César dans Romans: Age of Caesar, développé par Firefly Studios ! Bâtissez votre propre empire romain aux côtés de milliers d'autres joueurs en ligne et en mode coopératif. Collectez des ressources, créez des routes commerciales, renforcez vos défenses essentielles et constituez des légions puissantes, le tout en formant des alliances stratégiques ou en engageant des combats politiques contre des ennemis redoutables. Devenir empereur signifie laisser son empreinte à travers tout l'empire ! Télécharger le jeu gratuit Romans: Age Of Caesar





Top Troops (Jeu, Stratégie / Aventure, iPhone / iPad, v0.21.4, 392 Mo, iOS 13.0, Zynga Inc.) Top Troops est un nouveau RPG fantastique qui combine stratégie et correspondance de manière unique. Dans un monde ravagé par la guerre, votre mission est de reconstruire Crique royale, détruite par le frère maléfique du roi. Rassemblez et renforcez votre armée, utilisez une variété d'unités aux rôles et factions divers pour personnaliser vos troupes, et menez-les à la victoire dans des batailles épiques à travers divers modes de jeu, y compris l'Aventure, l'Arène JcJ, les Chambres du destin et les Anciennes batailles en coopération avec votre clan. En tant que commandant, chaque décision que vous prenez influence l'issue du combat, donc faites preuve de stratégie et d'intelligence pour triompher de l'Armée des ténèbres et restaurer la gloire de votre royaume. Télécharger le jeu gratuit Top Troops





Nouveaux jeux payants iOS :

Dude, Where Is My Beer? (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.1, 479 Mo, iOS 12.0, Arik Zurabian) Pouvez-vous trouver une bière normale dans un monde de bières artisanales aromatisées et résoudre le mystère de l'insaisissable pilsner disparue, en utilisant l'interface nostalgique de l'âge d'or des jeux d'aventure ? Discutez avec des hipsters qui boivent des IPA de la côte ouest et des Black Ale américaines et résolvez des énigmes liées à la bière à différents stades d'ivresse. Explorez des lieux comme un bar sportif, une microbrasserie, un dive bar et un bar rock dans la ville d'Oslo, dans votre quête pour trouver une bière pils. Télécharger Dude, Where Is My Beer? à 5,99 €





GunSpectre (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.0, 20 Mo, iOS 11.0, Clickteam, LLC) GUNSPECTRE est un jeu d'aventure à deux sticks virtuels avec un vaste monde ouvert, un sous-sol de taille équivalente et une tonne d'action !



Dans la désolation d'un futur en ruine, il ne reste qu'un terrain vague. Vous émergez d'une crypte souterraine dans un paysage désertique et infernal peuplé de créatures agressives, de machines mystérieuses et de maigres îlots de société. Armé seulement de deux pistolets, d'un courage à toute épreuve et d'une poche pleine de miracles, il vous appartient d'explorer les ruines d'un monde autrefois prospère et d'empêcher que le désastre à l'origine de ce cauchemar ne se reproduise. Télécharger GunSpectre à 2,99 €





IGNISTONE (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.2, 730 Mo, iOS 11.0, Kodansha Ltd.) IGNISTONE est un jeu d'action roguelike spécialisé dans la défense.

L'action, axée sur la simplicité, accentue la tension de l'expérience "roguelike", où vous perdez votre équipement si vous tombez.



Des donjons, des personnages uniques, des amulettes et armes à équiper et des mini-jeux ! Télécharger IGNISTONE à 7,99 €