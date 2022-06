Swift Student Challenge (WWDC 2022) : des AirPods Pro offerts aux gagnants

⏰ Hier à 22:06 (Màj hier à 22:34)

Alexandre Godard

Les étudiants les plus doués en codage et inscrits à l'édition 2022 du Swift Student Challenge, proposé par Apple, commencent à recevoir la récompense finale par voie postale. Dans le carton, un mot de remerciement, des vêtements, un an d'abonnement au programme pour développeurs et une paire d'AirPods Pro 2. Généreux Apple cette année.

Les étudiants à l'honneur

Tout comme l'année dernière, le Swift Student Challenge mis en place par Apple avant la WWDC est de la partie. Durant ce concours, un défi de codage est proposé aux étudiants inscrits qui doivent créer un sujet au choix sur Swift Playgrounds.



À seulement quatre jours du début de l'édition 2022 de l'évènement d'Apple, nous connaissons les gagnants mais également les cadeaux qu'ils vont recevoir à domicile. Si les vêtements (pull + bonnet) et les pin's siglés du logo WWDC 2022 sont sympathiques, les deux autres récompenses restent les plus intéressantes.

En plus des vêtements, les gagnants vont obtenir un an d'adhésion au programme pour développeurs d'Apple ainsi qu'une paire toute neuve d'AirPods Pro. Une belle preuve de reconnaissance de la part du géant américain qui n'est pas réputé pour faire beaucoup de cadeaux. Les premiers à recevoir le colis n'ont pas hésité à partager le moment sur internet, via les réseaux sociaux.



De notre côté, nous avons hâtes d'être lundi soir pour écouter attentivement ce qu'Apple a à nous dire. En plus de la traditionnelle présentation des futures grosses mises à jour d'iOS, macOS... prévues pour la rentrée prochaine, il se pourrait bien que quelques surprises soient de la partie, notamment du côté hardware. Présentation du nouveau MacBook Air ?