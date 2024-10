Les gagnants du Swift Student Challenge 2024 annoncés le 28 mars (màj x2)

Après l'annonce de la WWDC 2024 qui a eu lieu il y a un peu plus d'une heure, Apple a révélé la date à laquelle sera communiquée la liste des gagnants du Swift Student Challenge 2024. Pour rappel, les heureux élus seront invités à Cupertino à l'Apple Event, mais aussi à d'autres moments clés de cette WWDC 2024.



Les participants au Swift Student Challenge peuvent vérifier dès maintenant sur cette page pour voir s'ils font partie des heureux élus qui seront invités à l'Apple Park pour la WWDC 2024.



Apple a envoyé un courrier de remerciement à tous les gagnants.





It’s here! The certificate for the 2024 Swift Student Challenge! 🤩#SwiftStudentChallenge pic.twitter.com/KzoiOH8HEz — Vedant (@vedantapps) May 3, 2024

Nous avons l'honneur de vous récompenser en tant que lauréat distingué du concours Swift Student Challenge 2024. Votre aire de jeux se classe parmi les meilleures du concours de cette année, démontrant votre créativité, votre passion pour le codage et votre engagement à créer de grandes applications.



Vous nous avez vraiment inspirés et nous sommes impatients de voir ce que vous ferez ensuite !

Rendez-vous le 28 mars

Apple a annoncé qu'il révélerait les noms des gagnants du Swift Student Challenge 2024 le jeudi 28 mars. Lancé comme une plateforme permettant aux jeunes esprits brillants d'explorer et d'exprimer leur passion pour le codage, le Swift Student Challenge est plus qu'un simple concours, c'est une vitrine annuelle invitant les étudiants du monde entier à concevoir un projet de codage innovant à travers l'application Swift Playgrounds.



Le concours de cette année a ouvert ses portes aux candidatures du 5 au 25 février, il a attiré une grande quantité de talents de différents coins du globe. L'attente est à son comble, alors que 50 participants seront bientôt sélectionnés pour leurs "candidatures exceptionnelles", ces jeunes talents seront invités à vivre une expérience inoubliable de trois jours à l'Apple Park en Californie. Cette expérience comprendra non seulement le visionnage de l'Apple Event sur un écran géant, mais aussi la participation à des ateliers enrichissants et la chance de rencontrer Tim Cook, ainsi que d'autres membres de la direction d'Apple.

Un concours qui peut aider un jeu développeur à se faire remarquer

La sélection des gagnants est un processus rigoureux qui met en évidence non seulement la compétence technique des participants, mais aussi leur créativité et leur capacité à penser de manière innovante. Être choisi comme gagnant du Swift Student Challenge n'est pas seulement une victoire, c'est aussi une reconnaissance qui peut ouvrir des portes et construire des carrières. Avec le Swift Student Challenge d'Apple, les étudiants peuvent se faire remarquer par des leaders de l'industrie aux États-Unis, mais également à l'international.



Les gagnants de ce prestigieux concours seront informés par mail cette semaine, Bien sûr, le déplacement à l'Apple Park sera tout frais payé par Apple, tout comme l'hébergement une fois sur place.