Un ultime concept pour iOS 17 à quelques jours de la bêta 1

À moins de deux semaines de l'annonce d'iOS 17 par Apple, de nombreuses rumeurs circulent sur les nouvelles fonctionnalités attendues pour les utilisateurs d'iPhone. Parmi elles, citons la refonte du centre de contrôle, l'affichage des paroles d'Apple Music sur l'écran de verrouillage, de nouvelles possibilités de personnaliser l'écran verrouillé ou encore un changement esthétique pour les icônes en s'inspirant de macOS 11 et du neumorphisme. C'est sur ces informations que s'est basé le designer Nicholas Ghigo pour créer un concept très terre à terre.

Voici iOS 17 !

Le concept d'iOS 17 de Ghigo est présenté sous forme d'une vidéo publiée sur YouTube. Comme expliqué, les récentes rumeurs évoquent davantage de personnalisation pour l'écran de verrouillage, de nouvelles options pour les polices et les fonds d'écran, ainsi que sur l'affichage des paroles en temps réel des chansons d'Apple Music.

Le concept iOS 17 de Ghigo s'attache à présenter les deux changements, tout en ajoutant des raccourcis personnalisables sur l'écran de verrouillage, ainsi que de nouvelles icônes système.



Ensuite, le fameux centre de contrôle. Selon un rapport de Bloomberg en début d'année, Apple prévoit d'apporter des "changements majeurs" au centre de contrôle dans iOS 17. Le design actuel a été introduit avec iOS 11 et n'a pas changé depuis, ce qui commence à dater. Les utilisateurs peuvent faire glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran pour accéder rapidement aux paramètres Wi-Fi et cellulaires, aux contrôles des médias et aux raccourcis vers certaines applications système.



S'il est difficile de savoir dans quelle direction va aller iOS 17, le concept de Ghigo présente un aspect légèrement rafraîchi avec des contrôles personnalisés. La vidéo propose également d'autres fonctionnalités telles qu'une option pour verrouiller toutes les applications avec Face ID et un historique dans l'application Calculatrice, ce qui est demandé depuis des années par les utilisateurs.

Les rumeurs sur iOS 17

Outre ces rumeurs, iOS 17 devrait également inclure une refonte des applications Cartes et Santé, une nouvelle vue en grille pour passer facilement d'un fond d'écran à l'autre sur l'écran de verrouillage, ainsi qu'une application de journal intime d'Apple. Pour les utilisateurs résidant dans l'Union européenne, il pourrait s'agir de la première version d'iOS prenant en charge les applications tierces installées en dehors de l'App Store, le fameux sideloading.



La présentation officielle d'iOS 17 et des autres mises à jour logicielles comme macOS 14 est prévue lors de l'événement d'ouverture de la WWDC 2023, qui aura lieu le 5 juin à 19 heures, heure de Paris.