Les maquettes de Cartes et Santé sur iOS 17 ont fuité

Les applications Cartes (Wallet) et Santé (Health) seront bien évidemment mises à jour avec iOS 17, mais le leaker @analyst941 a, semble-t-il, déjà partagé des maquettes qui représenteraient les changements de design prévus par Apple. De quoi avoir un premier aperçu de la tendance pour cette année, avant la bêta 1 d'iOS 17 attendue pour le 5 juin.

La nouvelle app Cartes

Dans la maquette de l'application Wallet, appelée Cartes en France depuis peu, il y a une barre de navigation en bas qui sépare les différentes fonctions disponibles dans l'application. Cartes, argent, clés, pièces d'identité et commandes sont les catégories listées. Notez qu'il s'agit d'une maquette et que l'orthographe "ID's" est probablement un oubli. Il y a également un onglet "Passes & More", et l'auteur de la fuite affirme que d'autres fonctionnalités sont à venir.

This is the new home of the Wallet app in iOS 17.



• Swipe down to Search anywhere.

• Sorted tabs for everything.

• Apple Cash/Savings gets its own tab.

• New “All transactions” button.

• much more, not pictured 😬



Sharing more info soon pic.twitter.com/mUjTjUUrps — 941 (@analyst941) April 28, 2023

Parmi les détails listés dans le tweet, citons que les utilisateurs auront la possibilité de glisser vers le bas pour accéder à une interface de recherche afin de trouver une carte ou un pass spécifique, ainsi qu'un un bouton "Toutes les transactions". Voilà qui simplifierait la recherche de certaines caractéristiques telles que les cartes spécifiques et les détails des commandes. Il ne serait pas surprenant de voir un tel design étant donné les nombreuses fonctions de l'application Wallet en plus du stockage des cartes de crédit et de débit.

La nouvelle app Santé

En ce qui concerne l'application Health, soit Santé en français, notre ami affirme que la section "Favoris" sous "Résumé" sera remaniée avec une interface de type "carte". Chaque carte contiendra des "données visuelles" comprenant des "graphiques colorés", des "tableaux" et d'autres informations. Étant donné que l'onglet "Résumé" de l'application Santé comprend également les tendances et les faits marquants, il sera intéressant de voir comment les favoris s'intègrent à tout cela.

This is the iOS 17 Health app ‘favorites redesign,’ — there will obviously be VISUAL data inside the squares — I’m just too lazy to do all that. I’m sure you get the point.



Imagine colored graphs, tables, etc. filled with data inside each section. pic.twitter.com/qnoWdvD12I — 941 (@analyst941) April 28, 2023

Un leaker à la réputation encore floue

Par le passé, @analyst941 s'est fait connaître en 2022 en divulguant des informations précises sur la Dynamic Island de l'iPhone 14 Pro avant son lancement l'année dernière. Depuis, il a annoncé pas mal de choses, mais tout en lien avec des produits et des logiciels toujours non officialisés comme iOS 17, iPadOS 17 ou encore l'iPad Pro de 14 pouces. Il a également mentionné watchOS 10 récemment.



De son côté, Mark Gurman de Bloomberg, a exprimé des doutes sur les affirmations de ce leaker et pense que certaines informations sont inexactes. Nous en saurons plus dans un peu plus d'un mois, lorsqu'Apple dévoilera iOS 17, watchOS 10 et d'autres mises à jour à l'occasion du keynote d'ouverture de la WWDC 23 du 5 juin.