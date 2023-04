watchOS 10 : l'écran d'accueil va complètement être modifié avec des dossiers (rumeur)

L'information a été confirmée par plusieurs indiscrétions qui ont circulé ces derniers jours : watchOS 10 va provoquer un changement d'interface comme on n’en a jamais vu sur l'Apple Watch. Cette future mise à jour qui va arriver à la rentrée se dévoile progressivement. De nouvelles informations viennent de débarquer pour le plus grand bonheur des plus curieux !

Selon plusieurs informations partagées aujourd'hui par le leaker @analyst941, Apple prépare plusieurs changements à propos de l'écran d'accueil de l'Apple Watch (celui où vous avez toutes les applications qui s'affichent après avoir appuyé sur la Digital Crown). La firme de Cupertino va miser sur une nouvelle mise en page où la facilité de la navigation sera une priorité absolue, le leaker parle d'un rapprochement avec l'interface iOS et même de l'ajout des dossiers afin de regrouper les applications qui ont la même thématique !



Comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessous, les icônes vont changer de disposition, elles seront toutes les unes à côté des autres avec 3 places maximum par ligne, l'utilisateur pourra les faire défiler en tactile ou en utilisant la Digital Crown qui aura toujours un rôle à jouer dans l'écran d'accueil.

En ce qui concerne les dossiers, Apple pourrait proposer exactement le même système que sur iOS, c'est-à-dire que quand l'utilisateur approchera deux applications entrent-elles, celles-ci comprendront qu'il faut passer en mode "dossier" et s'afficheront immédiatement dans un dossier dédié qu'il sera possible de renommer.



Si les informations autour de cette interface sont croustillantes, @analyst941 est dans l'incapacité de dire si ce nouvel écran d'accueil sera le choix principal dès l'installation de watchOS 10. Le leaker explique qu'Apple pourrait offrir cette nouveauté en tant qu'option secondaire qu'il faudra activer manuellement. Apple sait que les clients aiment les changements, mais peut-être pas à un tel point, surtout que la grille en "nid d'abeille" existe depuis les débuts de l'Apple Watch ! Cette préoccupation pourrait pousser le géant californien à revoir ses plans avant la présentation de watchOS 10 qui aura lieu le 5 juin à la WWDC 2023.



Dans le passé, le leaker @analyst941 a dévoilé plus d'une fois des informations précises à propos des nouveautés Apple à venir (matériel et logiciel). Même s'il est impossible de le prouver, il semble avoir des sources bien renseignées proches des projets d'Apple.

Happy 9:41 AM



I saved the best for last, watchOS will have a redesigned homescreen layout/grid.



heavy details SOON. but it's going to be much easier to use, move, & act more familiar to iOS, including folders.📂



Unsure if it will be a third option or replace grid as default. pic.twitter.com/GuNvcnmIox