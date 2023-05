La bêta d'iOS 16.6 sera lancée dans quelques jours, avant la WWDC 2023

Actuellement en Release Candidate, la mise à jour iOS 16.5 va normalement sortir pour tous les utilisateurs à partir de cette semaine. Apple se projette déjà dans la prochaine version logicielle, autrement dit iOS 16.6, qui sera logiquement la dernière mise à jour avant l'arrivée d'iOS 17 à la rentrée. De précieuses informations indiquent que les tests s'accumulent pour iOS 16.6, à tel point que le programme de bêta devrait commencer dans les prochains jours.

iOS 16.6 va bientôt arriver pour les développeurs et les testeurs publics

Selon un récent rapport de MacRumors, Apple a récemment intensifié les tests autour d'iOS 16.6 en interne, l'objectif est de repérer les bugs et instabilités avant de commencer à déployer la première bêta aux développeurs puis aux testeurs publics. Cette initiative d'augmenter les essais sur la prochaine mise à jour indique clairement qu'Apple est sur le point de finaliser la bêta 1 d'iOS 16.6, alors qu'iOS 16.5 est attendu pour cette semaine, la mise à jour suivante pourrait arriver bien plus vite qu'on le pense !

Le rapport explique qu'iOS 16.6 est en cours de test depuis maintenant 1 mois, on ne sait pas pour l'instant les nouveautés qui seront incluses dans cette version, mais globalement ça devrait être "très light" étant donné que la majorité des fonctionnalités liées à iOS 16 sont déjà disponibles.



iOS 16.6 se concentrera sur des améliorations et correctifs de sécurité, on pourra peut-être s'attendre à quelques nouveautés comme des modifications d'interfaces et aussi l'arrivée de la vérification clé de contact pour les iMessage.