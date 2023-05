Apple confirme la sortie d'iOS 16.5 la semaine du 15 mai

En marge des annonces du jour, à savoir le nouveau bracelet des fiertés 2023 et le portage de Final Cut Pro et Logic Pro pour iPad, Apple annonce que la version finale d'iOS 16.5, d'iPadOS 16.5 et de watchOS 9.5 seront publiées la semaine prochaine. En général, Apple sort ses mise à jour majeures le lundi ou le mardi.

Quelles nouveautés pour iOS 16.5

Après iOS 16.4 qui a posé quelques soucis de batterie, Apple s'apprête à lancer iOS 16.5. Seul problème, les nouveautés se font rares. En effet, à part la possibilité de lancer un enregistrement vidéo avec Siri, de pouvoir afficher la version logicielle du boîtier de charge des AirPods dans les réglages de l’iPhone ou encore le nouvel onglet Sports dans Apple News (qui n'est toujours pas disponible en France), il n'y a rien à se mettre sous la dent.



Espérons que l'entreprise soit plus généreuse avec la version finale, elle qui devrait donc inclure le nouveau fond d'écran Pride 2023.



En attendant, qui a des soucis avec iOS 16.4 et attend avec impatience son successeur ? Dites-nous les problèmes que vous rencontrez sur iPhone ou iPad.