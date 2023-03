Arena Breakout va lancer une bêta fermée sur iOS dans quelques jours !

Après les joueurs Android, MoreFun Studios s'apprête à épater les joueurs iOS en organisant un test bêta de son prochain FPS, Arena Breakout. Il ne faudra pas attendre longtemps avant de découvrir ce titre inspiré d'un certain Escape from Tarkov puisque la première version d'Arena Breakout pour iOS sera lancée dans le courant du mois.

Après Android, voici enfin la version iOS

Le premier test à l'échelle mondiale d'Arena Breakout pour iOS débutera le 13 mars. Les joueurs peuvent participer en remplissant un formulaire, après quoi 5 000 heureux tirés au sort pourront installer la bêta via TestFlight. Malheureusement, le jeu ne sera disponible en France dans une premier temps, mais chez nos amis canadiens, américains, australiens, britanniques, mexicains, brésiliens et japonais.



Le jeu propose un style de jeu intense, à haut risque et à haute récompense. Votre objectif, outre de tirer sur tout ce qui bouge, est de piller vos adversaires puis de vous échapper. Plus vous prenez des risques, plus le butin sera grand, si tant est que vous finissiez vivant.



Regardez la vidéo de présentation du jeu signé Level Infinite qui a porté PUBG Mobile et Arena of Valor :

Jouer intelligemment est vraiment crucial dans Arena Breakout. Chaque mouvement peut faire gagner ou perdre la partie, étant donné qu'un mauvais pas suffit à tout perdre. Avant de rejoindre chaque match, les joueurs doivent sélectionner l'équipement qu'ils souhaitent utiliser, puis ils peuvent soit faire feu de tout bois, soit se contenter de chasser les débris après les fusillades et les ramener chez eux.

Les joueurs peuvent personnaliser leur arme à feu avec le système avancé d'armurier. Mélangez et associez plus de 700 pièces d'armes à feu pour les adapter à plus de 10 emplacements de modification.



Arena Breakout montrera également à quel point les jeux mobiles ont évolué. Il proposera des graphismes de pointe à 60 images par seconde, une météo dynamique, des ombres réalistes, des nuages volumétriques et une bande-son immersive composée de plus de 1200 sons. Grâce au nouveau système d'adaptation de la lumière, les joueurs auront apparemment l'impression de jouer sur console next-gen.

Pour obtenir plus d'informations, consultez la fiche Play Store ou attendez la mise en ligne sur IOS. Vous pouvez également rejoindre leur canal Discord. On a hâte de le découvrir, et nous sommes les tout premiers à en parler, une fois de plus !