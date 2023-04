L'efficacité des puces Apple Silicon profitera même au Mac Pro

Alors que la transition d’Intel vers Apple Silicon est pratiquement terminée, le Mac Pro étant le dernier modèle sans puce maison, un nouveau rapport met en évidence les gains impressionnants réalisés par Apple, non seulement en termes de performances mais aussi d'efficacité.



Dans une interview accordée à The Independent, Doug Brooks, membre de l'équipe de marketing produit d'Apple, a expliqué les raisons de la transition, fait un point sur l'état actuel de la gamme Mac, et plus encore.

Le Mac, la suite logique

Doug Brooks commence par expliquer qu'Apple a constaté les "capacités et performances incroyables" de ses processeurs personnalisés dans l'iPhone et l'iPad, ce qui a donné à l'entreprise "une énorme conviction" quant à l'avenir du Mac.

Au fil des générations d'iPhone et d'iPad, nous avons constaté les capacités et les performances incroyables qu'ils offraient - sans parler de l'innovation dans d'autres domaines autour d'autres technologies intégrées à la [puce] - et nous avons été convaincus de l'avenir que cela pouvait avoir pour le Mac.

Ainsi, lorsque nous nous sommes lancés dans la transition Apple Silicon en 2020, c'était vraiment le moment pour nous de nous lancer et de tirer parti de cette évolution.



Je considère qu'il s'agit d'une trajectoire fondamentale pour le silicium d'Apple, vous savez, les améliorations rapides que les cœurs de processeur et les cœurs de GPU ont connu sur l'iPhone. En 2020, nous avons dit que les performances du CPU avaient été multipliées par 100 sur 10 générations d'iPhone, et que les performances du GPU dans l'iPad le plus puissant étaient 1 000 fois supérieures à celles du premier iPad.



La trajectoire était tout simplement incroyable, et nous avons travaillé de génération en génération pour obtenir plus de capacités qui nous ont vraiment donné une trajectoire formidable pour croire que le silicium d'Apple pourrait être transformateur, et nous sommes extrêmement fiers de la façon dont cela s'est passé.

La maîtrise totale de la chaîne

Dans l’article de nos confrères britanniques, Apple affirme que l'intégration qu'elle a réalisée a rendu ses ordinateurs beaucoup plus performants et puissants. En unifiant son matériel, ses logiciels et la conception de ses produits, Apple affirme également avoir été en mesure de créer des expériences et des produits qui n'auraient jamais été possibles auparavant.

Le Mac Pro bientôt sous Apple Silicon

Si cela avait déjà été dit et constaté, l’un des passages les plus intéressants de Books dans cet entretien concerne la façon dont la transition vers Apple Silicon (basée sur une architecture arm) pourrait avoir un impact sur les performances des ordinateurs haut de gamme, tels que le Mac Pro. En particulier, on a demandé à Brooks s'il y avait des inconvénients à ce que les Mac haut de gamme bénéficient des "avantages d'une puce mobile, sous la forme d'une efficacité accrue, et plus encore". Bien évidemment, le cadre d’Apple a répondu par la négative.

Je pense que la ligne de produits Mac que nous construisons aujourd'hui est la meilleure que nous ayons jamais eue, n'est-ce pas ? Et cela est dû en grande partie aux incroyables performances et à l'efficacité énergétique du silicium d'Apple.



Et cela s'appuie sur l'héritage que nous avons commencé avec l'iPhone. Je pense donc qu'il s'agit là d'un avantage considérable pour nous.

Reste qu’il ne nous dit rien quant à la sortie de ce Mac Pro tant attendu. Les rumeurs le voyaient venir en 2022, puis en 2022. On parle d’une puce M2 Ultra, mais certains imaginent qu’Apple pourrait le lancer avec une M3 Ultra. L’entreprise avait annoncé un délai de deux ans mi 2020 pour compléter la transition…

L’économie d’énergie

Autre argument pour les puces maisons, l'intervalle entre les charges de ses appareils, même avec une batterie de taille identique. Les processeurs sont plus puissants, mais ils consomment aussi nettement moins, ce qui profite à l’autonomie. Nous l’avions constaté sur le test du MacBook Pro M1 Max par exemple. Outre la réduction de la quantité d'énergie utilisée, Apple a réduit l'empreinte carbone de ses appareils. La firme a d’ailleurs annoncé en 2020 dont intention d’une chaîne de production complètement neutre en carbone d’ici 2030.