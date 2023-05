Mark Gurman suggère qu'Apple lancera plusieurs nouveaux Mac à la WWDC23

Au-delà des considérations logicielles et du casque AR/VR, Apple annoncerait également plusieurs nouveaux Mac. Lors du keynote d'ouverture de la WWDC 23, nous verrons donc non seulement un inédit MacBook Air 15 pouces, mais aussi d'autres modèles d'après le très bien renseigné Mark Gurman de Bloomberg. D'après lui, on peut s'attendre à des annonces passionnantes, fortement tournées vers le matériel avec le casque et les Mac, les mises à jour des systèmes d'exploitation d'Apple étant reléguées au second plan.

Casque et logiciels

Le casque de réalité mixte, dont le nom de code est Apple Reality Pro, est un projet très attendu par les fans. Signe de sa sortie imminente, Apple a invité plusieurs experts de la réalité virtuelle à assister en personne à l'événement. En ce qui concerne les mises à jour logicielles, il semble que les nouvelles versions de macOS 14, tvOS 17 et iPadOS 17 n'apporteront pas de changements significatifs. Cependant, watchOS 10 devrait, selon les rumeurs, recevoir une nouvelle interface, tandis qu'iOS 17 devrait proposer de nouvelles options de personnalisation pour l'écran de verrouillage et un centre de contrôle rafraîchi.

Le Mac

En ce qui concerne la gamme Mac, des rumeurs insistantes ont circulé sur la sortie d'un nouveau MacBook Air de 15 pouces avec la puce M2. Plusieurs fuites suggèrent qu'Apple travaille sur des modèles de MacBook Air de 13 et 15 pouces équipés de la puce M3, ainsi que sur un nouveau MacBook Pro de 13 pouces équipé de la même puce. La dernière mise à jour de ces ordinateurs portables remonte au mois de juin de l'année précédente, ce qui laisse penser que l'entreprise les présentera plutôt en fin d'année.



Reste à savoir ce que seront ces "plusieurs Mac". Apple a mis à jour le Mac mini et les versions haut de gamme du MacBook Pro avec la puce M2 Pro / Max en janvier dernier, il est donc peu probable que ces modèles reçoivent une nouvelle mise à jour prochainement. De plus, l'iMac n'est pas attendu en version M2, il passerait directement à la puce M3.



Les autres possibilités incluent un Mac Pro sous Apple Silicon (enfin) et une nouvelle version du Mac Studio, tous deux potentiellement équipés des puces M2 Max et M2 Ultra. Un mémo interne envoyé par Apple à ses magasins de détail mentionne l'inclusion du Mac Studio dans son programme de reprise, à partir de la semaine prochaine. Le mémo fait également allusion à l'ajout du MacBook Air M2 et du MacBook Pro 13 pouces M2 au programme. Compte tenu de ces indices, on ne sait pas si Apple présentera de nouveaux MacBooks M3 et un nouveau Mac Studio lors de l'événement à venir.



Pour ceux qui sont impatients d'assister au keynote d'ouverture de la WWDC 2023, celle-ci aura lieu le lundi 5 juin à 19 h, heure de Paris. Une couverture complète de l'événement sera évidemment disponible sur iPhoneSoft (cf lien précédent), et ce toute la semaine avec les informations sur les produits, les bêtas et plus encore.