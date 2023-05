Une extension du programme de reprise et de nouveaux Mac à la WWDC

Après avoir parlé de l'iPhone 16 Pro, Mark Gurman de Bloomberg évoque la gamme Mac. Le journaliste américaine explique qu'Apple débutera le programme d'échanges pour trois nouveaux modèles de Mac le 5 juin, jour de la conférence WWDC 2023. Une petite surprise qui pourrait être les prémisses d'une annonce de nouveaux produits.

Dans un tweet, notre confrère a déclaré que le Mac Studio, le MacBook Air 13 pouces M2 et le MacBook Pro 13 pouces M2 seront éligibles à la reprise auprès d'Apple à partir du lundi 5 juin. Cela serait du à la présentation de nouveaux modèles, toujours lors du keynote de la WWDC à venir dans une semaine. Apple souhaiterait encourager ses clients à passer à la vitesse supérieure, notamment au tout nouveau MacBook Air de 15 pouces. Il a ajouté que les interprétations à ce sujet sont ouvertes.

Actuellement, Apple reprend votre Mac :

Apple will start accepting trade-ins of the Mac Studio, 13-inch M2 MacBook Air and 13-inch M2 MacBook Pro on June 5th, the same day as WWDC. Read into that as you will. I’m expecting new Macs at WWDC. https://t.co/Y7SL6sOA4o